核電再運轉納環評？ 核安會：依法由台電請環部評估

（中央社記者曾智怡台北11日電）環境部長彭啓明昨天表示，盼核安會在核電再運轉審查負起更多責任。核安會主委陳明真今天表示，輻射對環境影響評估本就是核安會責任，核安會對此會負起全部責任；被問及本身是否希望有環評，他說，依法應由台電請環境部評估。

核二、三廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會。彭啓明昨天說，雖然依環評法，核電廠重啟不需經環評程序，但環境部希望核安會能擔負起更多責任，也會督促其審查須涵蓋環境考量。

廣告 廣告

陳明真今天在立法院接受媒體訪問表示，核安會是核能安全管制機構，對核安問題非常重視，輻射對環境影響評估本就是核安會責任，核安會對此負起全部責任，其他議題則會和環境部互相協商討論。

被問及是否認為環境部管太多，他說，沒有這個感覺；媒體追問陳明真本身是否希望有環評，他表示，還需向環境部協商討論，依法此議題應由台電請環境部評估。

針對審查台電時程，陳明真回應，存在好幾個變數，包括台電準備工作、調查報告是否完整，對核安會審查意見回覆時程，以及核安會現場視察後，看看是否有重要零件需更換，種種都會影響整體時程，很難給確定日程，最重要的是做好核安把關。

廢核團體認為，核二核三機組老舊且存在核廢料問題。陳明真說，對於核電廠要重新啟動絕對經嚴格把關，畢竟要確保機組在20年內安全運作，因此會謹慎從事審查工作；至於核廢料問題，依法由核廢料產生機構、意即台電負責處理。

談及地質相關調查，他提到，核安會很認真審查台電地質研究報告，在防震、輻射都是非常謹慎處理，讓公眾安心，他強調核電安全絕對是核安會最重要職責。（編輯：潘羿菁）1141211