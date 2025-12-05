殿堂級動畫神作《天使之卵》40週年 明年1月首登全台大銀幕
由《攻殼機動隊》動畫大師押井守執導、《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝聯手打造的殿堂級經典神作《天使之卵》，被譽為影史上最神祕、最美、最難以複製的傳奇動畫，在問世40週年終於以全新4K規格重生，全片由押井守親自監修，除了以4K重新修復，並首度打造杜比全景聲（Dolby Atmos）音效版本，細節、光影、空間感皆全面提升，不僅在日本掀起廣大迴響，更獲選今年坎城影展「坎城經典」單元世界首映，以跨越時代的藝術價值再度驚豔全球。
《天使之卵》是押井守1985年推出的第一部原創長篇動畫，描述一名少女守護著神秘巨蛋，深信其中孕育著天使。背負十字槍的少年因追尋夢中巨鳥而來到荒廢城市，與少女產生微妙的牽繫。然而某個夜晚，少年卻親手打碎了女孩珍視的巨蛋。作品以極簡語言、稀少對白與冷冽單色調構圖，刻畫出如夢似幻又如廢墟般的世界觀，雖然當年僅以OVA形式及少數戲院限定放映，但其獨特精神與哲學思考，成為許多創作者的啟蒙原點，也奠定押井守在世界動畫史中的大師地位。
此次4K修復由押井守全程監修，從原始35mm底片重新掃描，完成4K HDR影像與Dolby Cinema對應規格。他分享首次看到修復完成的版本時的震撼感受：「過去戲院或錄影帶時代，太多細節都看不清楚，暗部幾乎全被吃掉。這次終於能清楚看到當時團隊在沒有數位工具的年代，竟完成了那麼精緻的工作，我真的只有滿滿的感謝！」押井守表示，影像與聲音細節重現的豐富程度，使《天使之卵》得以以最接近最初構想的姿態，再度呈現在觀眾眼前，對他而言意義非凡。
《天使之卵》另一個傳奇，是押井守與世界級藝術家天野喜孝的合作。當時年僅33歲的天野喜孝，以蒼白細膩、孤絕優雅的筆觸，為全片構築出極具靈性的視覺風格，從角色、場景、到陰鬱又神秘的末世氛圍，都成為後世藝術、動畫、遊戲無數作品致敬的靈感源頭，其獨特美學後來也影響《Final Fantasy》系列，以及國際藝術與流行文化領域，40年後再看，《天使之卵》依舊散發著強烈的純粹美學力量。值得一提的是，《天使之卵》在台灣從未正式大規模院線上映，2026年1月9日，台灣觀眾終於能在大銀幕上，以4K影像與杜比全景聲沉浸式音效，完整體驗這部40年來動畫影迷口耳相傳的傳奇之作。
《天使之卵》40週年4K紀念版將於明（2026）年1月9日全台上映，Dolby Cinema同步上映，12月14日舉辦的「《天使之卵》40週年搶先紀念場」，全台僅有9間戲院、限量2000席，並推出獨家設計的限定特典，相關購票資訊近日即將揭曉，請洽甲上娛樂官方社群。
