無照酒駕撞死醫大生！一審判10年 主播父：無公平正義可言

吳姓男子無照酒駕撞死男大生，今日判決出爐。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 苗栗一名23歲吳姓洗車工在今年3月於台中無照酒駕，行經西屯區黎明路與凱旋路口時違規超速闖紅燈，撞死22歲陳姓醫大生後肇事逃逸，台中地院國民法庭今日宣判，依酒駕致死累犯判刑9年、肇事逃逸累犯判刑5年，合併執行10年徒刑，全案仍可上訴。死者父親對判決結果直言「只判10年根本沒有公平正義可言」。

回顧事件，就讀高醫大的陳姓男大生在台中實習，今年3月8日凌晨騎機車跑外送時，被無照酒駕的吳姓男子超速闖紅燈撞死，並且吳男還肇事逃逸，後續又自行前往派出所投案。全案經台中地檢署偵結，求刑10年到11年6月。

檢察官指出，吳男曾在2023年犯下妨害秩序、傷害等3項前科，且均被判處有期徒刑確定，另外吳男還有15件交通違規紀錄，累計罰款金額高達17萬1500元，至今仍一毛未繳。

死者父親為電視台體育主播，昨日庭上以2千字長文悲訴喪子之痛，並痛批吳男無照、超速、闖紅燈又肇逃是「最惡劣的酒駕」，希望兒子的犧牲能有社會價值跟意義，建請國民法官求處最重刑，給社會最大警惕。

台中地院國民法庭今日宣判，依酒駕致死罪累犯判處9年徒刑、肇事逃逸累犯判處5年徒刑，合併執行10年徒刑。死者父親對此指出「非常不滿意這樣的判決結果，一條人命，而且是這麼重大的酒駕、無照、闖紅燈、肇事逃逸行為，最後只判了10年」。

