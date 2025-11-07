獨家／彌勒皇教主兼藝術家！陳金龍曾與「草間彌生」同辦展
內政部宗教及禮制司近期接獲檢舉，新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍成立秘密「詛咒群組」，要信徒以意念攻擊各國元首，甚至連黃仁勳、好萊塢巨星莎朗史東都被詛咒。檢舉信稱，陳金龍是以宗教團體當擋箭牌，如果事件曝光，會影響台灣的國際形象。對此，內政部將會在12日前查訪，如果發現涉及不法，就會交給司法機關偵辦。
教主陳金龍是國際藝術家，過去從跟草間彌生辦聯合畫展，還二度入選巴黎沙龍展。根據平面媒體報導，在這團體裡還能點光明燈或是獲得陳金龍賞識，可以把姓氏改成「彌勒」，但加上相關儀式價格要10萬元。對此，宇宙彌勒皇教相當低調，表示不願多做回應。
陳金龍的藝術中心就在北市當代美術館對面，他的一幅畫作1、200萬起跳，還有IP公仔，星際聖天使跟慈航彌諦公仔，一隻要價5萬多元。平面媒體報導，如果信徒要點燈，消業障一盞燈200元，點108盞燈能消更多業障，而燈王價格最貴25萬，如今爆出詛咒爭議，信徒不太在意。
宇宙彌勒皇教信徒：「觸法要由國家去認定，既然不是國家認定，你就不要（想太多）。我比較不喜歡是說，今天你有自己的看法是正確的，有些人的心態是很平穩的。」
揭秘宇宙彌勒皇教，其實有鼓勵信徒們到戶政事務所更改姓名為「彌勒」，因為這是陳金龍御賜給信徒的「國姓」，一旦有了「彌勒」姓氏的法名，就等於擁有了永生靈魂，但疑似報名課程加拔掉俗名還有法器，至少10萬起跳。
宇宙彌勒皇教信徒（經變音處理）：「你認為不公你認為不平，都不會怎麼樣，這個是個人心裡面的一個平衡點，只是說我們在修行自己，每個人的認知不同。」
從詛咒風波揭開宗教神秘面紗，藝術中心員工還有基金會等，大多的信徒都很低調，不願多談。至於宇宙彌勒皇教也表示謝謝關心，不會對外回應。
