獨家／沒打方向燈害撞無責 原來路口真沒規定得打

高雄一名蕭先生開車到路口，看前面的轎車似乎想往內車道開，決定把車稍微往右切來超車。結果才剛起步，對方沒打方向燈又切了回來，害他閃了一下，跟後方貨車發生擦撞，再彈回來撞到前車。可是警方初判，這起車禍蕭先生居然得負全責，對方保險還代位求償8萬元，讓他相當不服氣。原來直行車輛到路口如果要變換車道，方向燈不打沒有罰則，《EBC東森新聞》實際街訪，多數民眾也相當訝異。

路口綠燈，主觀視角的駕駛蕭先生看前車稍往左偏，微微往右切打算超車，結果白車又切了回來，只得往右閃。但右後方直行貨車過來，直接把蕭先生後照鏡給削掉，回彈的力道又推他去撞白色轎車，3車變成碰碰車。而警察初判，蕭先生得負全責。

當事駕駛蕭先生：「說我是全責，要叫我賠8萬，我聽一個差點昏倒，應該是他不對餒，切出去（沒打方向燈）又彎回來，這有合理嗎？」

蕭先生不滿白色轎車突然往右切，還沒打方向燈，害他閃避不及變夾心餅乾，也質疑交通繪測不合理、初判有問題。當事駕駛蕭先生：「我是開直直的出去，被撞到才停下來，這就沒一個公正啊。」

事發路口是高雄民族和榮耀街口，這裡從原本的兩線道變三線道。蕭先生指控白車說彎就彎，釀成車禍，但警方初判白車是前車，蕭先生是後車，後車應該遵循前車的路徑，駛入下個車道。而貨車則是因為蕭先生車頭偏移，才釀成追撞。

馬路路口其實沒有相關標線或者是車道線，因此在變換車道或車頭偏移的時候，依照規定是不需要打方向燈的，但很多民眾其實並不知道。

非當事民眾：「欸對啊，為什麼，嘿啊吼啊，然後他要負全責很不合理欸。」

非當事民眾：「我是覺得這是不合理的。」

這麼大的路口不算車道，車子偏左、偏右開，卻沒規定得打方向燈，9成9以上民眾不知道，也質疑這樣怎麼判斷前車行進方向。

現在蕭先生不只得賠償這一台客戶的車子損傷，白車保險桿變形，保險公司代位求償8萬元維修費，讓蕭先生真的吞不下去，要向法院提重新鑑定，只求合理賠償，不求免責。

