王毅稱日本發出「令人震驚的」錯誤信號

（德國之聲中文網）中國外交部官網本周日（11月23日）刊登了中國外長王毅在結束對中亞三國訪問後接受中國媒體采訪時的最新表態，其中王毅對日本新首相高市早苗提出了言論抨擊，稱她“講了不該講的話，越了不應碰的紅線”。

王毅早年間曾經多年駐日工作，並擔任過中國駐日大使，他精通日文，對於日本政壇相當了解。

這位中國外交領域最高級別的官員說：“日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號……”

他也稱，中國“在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。……中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃”。

王毅這裡指的是高市早苗11月7日在日本國會表示，若台灣遭中國攻擊，可能引發日本的軍事回應（俗稱“台灣有事”說）。

這引發了近年來中日之間最大的外交爭端，並蔓延至貿易、旅游和文化關系領域。中國已在11月中旬發布了針對日本的旅行警告，要求公民在可預見的未來避免赴日旅行。中國游客是日本最大的客源。

另外，據路透社報道，聯合國方面的數據顯示，中國是日本僅次於美國的第二個最大出口市場，估測2024年中國從日本進口約1250億美元的產品。

中方致函聯合國秘書長 指責日本“對中國發出武力威脅”

周五，中國方面致函聯合國秘書長古特雷斯，“就日本首相高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場”，稱誓言捍衛自身權益。

中國常駐聯合國代表傅聰在致函中表示，日本首相高市早苗的表態是“1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂‘台灣有事就是日本有事’並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。有關言論極其錯誤、極為危險，性質影響極其惡劣”。傅聰強調“台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整”。

該函也向聯合國全體會員國散發。

信函引發日本、台灣強烈抗議

日本外務省周六回應了中國致聯合國的信函，稱其“完全不可接受”，並表示日本致力於和平的立場不變。

台灣外交部也在周日譴責了中國致聯合國的信函。台灣外交部在一份聲明中表示嚴厲譴責並駁斥，稱信函“不僅內容蠻橫無理，更惡意扭曲史實，並且違反‘聯合國憲章’第二條第四項有關在國際關系上不得使用威脅或武力的規定。”

台灣外交部的這份聲明也提到德國，表示“德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，……相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視”。

聲明也再次強調“台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實”。

