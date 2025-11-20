男網友恐嚇在２０間學校「放炸彈」 警方：通知學校加強安全

社會中心／綜合報導

又有人恐嚇放炸彈了！一名男網友日前在國外社群網站上發文，揚言要在全台多所高中、大學放炸彈，鬧得同學家長人心惶惶，議員柳采葳今天（20）質詢問市警局案情進度，警察局長李西河表示，警方已經在調閱相關資料，請刑事局協助，也通知學校加強安全維護。

一長串的字密密麻麻，仔細看，說是要在各個學校，包含高中、大學共20間校園放炸彈，讓人看了心驚驚，立刻引起警方關注。





員警立刻動身前往校園巡視，仔細查看，每個角落都不放過，看看有沒有行跡可疑的人士，真的不敢大意。

刑事警察大隊科偵隊隊長謝其瑾：「涉有恐嚇公眾等罪嫌，本局目前積極追查涉案者身分中，並通報轄區各分局，加強轄內高中大學等學校，周邊安全維護。」

警方巡視後，目前沒發現可疑爆裂物或是危險物品，正積極追查嫌犯究竟是開玩笑，還是背後有其他動機。





男網友恐嚇在２０間學校「放炸彈」（圖／北市刑大）









根據了解，19號是一名男網友在國外社群網站上發文，揚言放炸彈在校園內，就連國民黨主席鄭麗文住家也被點名要放炸彈，議員質詢警察局長砲火猛攻。

貼文一出，民眾憂心忡忡，只希望趕快抓到嫌犯，平安落幕。





