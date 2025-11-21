美售日「破風者」 強化嚇阻區域威脅

記者賴韋廷／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）19日宣布，國務院已批准一項對日本的軍售案，內容包含GBU-53/B「小直徑炸彈II型」（SDB II）及其他空用彈藥和支援裝備，估計總價值約為8千2百萬美元（約新臺幣25.3億元），以強化日本應對區域威脅的嚇阻能力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，日本政府先期已向美國提出多種彈藥採購需求，除28枚暱稱「破風者」的GBU-53/B外，還有120枚GBU-39「小直徑炸彈I型」（SDB I）、共54枚的Mk82及MK84通用炸彈，以及21枚BLU-110炸彈。報導指出，本次批准出售彈藥，將可整合於日本航空自衛隊現役的F-35戰機使用，未來也可望供升級後的F-15J機隊掛載。除上述多種彈藥外，本次批准內容還包含74套供各型「聯合直攻彈藥」（JDAM）使用的導引套件、FMU-139聯合程控式引信、DSU-38雷射感測器、多種支援器材，以及後勤服務等。

報導指出，「破風者」可由GPS、慣性導航、紅外線感測、毫米波雷達、半主動雷射等多種方式導引，具備出色抗干擾能力。其最大射程達72公里，可執行視距外打擊任務；此外還配備雙向資料鏈，可持續接收數據、調整飛行軌跡，並在末端階段自行導引打擊目標，具備優異精確性與操作彈性。

DSCA強調這項軍售具重要意義，透過向日本提供先進遠距攻擊武器，不僅可顯著強化防衛能力，更可「對區域政治穩定與經濟進展產生正面作用」，此外還能強化美國外交政策及國家安全目標的執行，共同增進對中共擴張野心的嚇阻能量。

「破風者」具備出色抗干擾能力與精準度，能夠執行視距外打擊任務。 （取自RTX集團網站）

新型彈藥將可整合至空自F-35戰機，未來也可望供升級後的F-15J機隊使用。圖為空自F-35A戰機。（取自航空自衛隊網站）