美國新生兒將不再全面打B肝疫苗 疾管署：台灣不跟進 盛行率不同 維持接種政策

美國預防接種諮詢委員會（ACIP）近日表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗。疾管署今天說，考量台灣與美國盛行率不同，決定不跟進，仍維持國內現行新生兒出生時全面接種B肝疫苗政策。

美國預防接種諮詢委員會（ACIP）近日表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗。（示意圖／Getty Images）

台灣曾經是肝炎之島，其中母嬰垂直傳染是過去台灣人感染B型肝炎的主要原因，40%到50%的帶原者是經由此途徑傳染，因此台灣自1986年7月起全面實施嬰幼兒B型肝炎疫苗接種計畫。根據衛生福利部疾病管制署統計，目前2025年（2024年出生世代）B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得國內6歲以下兒童B肝帶原率已由政策實施前的10.5%下降至0.8%以下。

美國（ACIP）近日以8比3表決結果，通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第1劑」。

疾管署對於是否跟進美國作法，今天發布新聞稿說明，經諮詢台灣ACIP專家，決定不跟進，仍維持國內現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。

疾管署發言人林明誠告訴媒體，美國ACIP於12月4日至5日連續2天討論此議題，會場內外正反意見始終相持不下，支持修改的理由主要是低盛行率國家大多已不採全面出生接種，而是採分眾考量。

至於反對理由，林明誠指出，是以美國感染症醫學會和美國兒科醫學會為代表，於表決前均明確表態反對修改，認為應維持原本全面接種出生劑的建議，且在美國現行重重篩檢和醫療障礙下會製造接種困難，也讓未接種兒童增加B肝感染和傳播、後續肝硬化和肝癌風險。

由於台灣非疫苗接種世代的B型肝炎盛行率仍高，整體B肝造成疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同。林明誠強調，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持B肝防治與公共衛生重要成果，經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B肝疫苗政策，「我國不會跟進美國ACIP修改建議」。

林明誠補充說明為何第1劑接種率較低，原因是有些寶寶可能一出生狀況就不太好，例如發燒或患有急性中重度疾病者，會等到寶寶情況穩定後再接種，或是體重不到2000公克，要先把寶寶養胖才行。