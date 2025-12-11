胡瓜花1800萬辦鑽石舞台！蕭敬騰加入 「唱酬一分沒拿全捐出」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，胡瓜今（11）日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年3月21日、22日重返台北流行音樂中心，卡司也跟著公開，包含余天、余祥銓、康康、李翊君、王彩樺、賴慧如、翁立友、蕭敬騰等，胡瓜透露兩場演唱會至少斥資1800萬。

蕭敬騰加入「鑽石舞台」演出陣容。（圖／索尼音樂提供）

看到演出歌手陣容，驚見大咖天王蕭敬騰，胡瓜透露，蕭敬騰的出場費很貴，但一聽到是做公益，立即表示把唱酬全部捐出。胡瓜提到，光是要讓蕭敬騰加入演出，鋪哏半年，跟蕭敬騰的經紀人老婆Summer溝通。

事實上先前蕭敬騰因為「長江、黃河滋養」一說引起台灣網友反彈，胡瓜替蕭敬騰緩頰，「他們對台灣的感情很深厚，網友都說他怎麼樣，他們聽到是做公益，二話不說就答應了，」

胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，明年移師北流開唱。（圖／萬星傳播提供）

