行政院擬「不執行」財劃法 未採「不副署」原因曝：壓軸才出大絕招

針對在野黨通過的「再修版」財劃法，行政院長卓榮泰揚言「行政院沒有必須執行的壓力」，被外界解讀為擬不執行法律，而可能途徑包括「不副署」、「不執行」二種，引發政壇熱議。

據了解，考量不副署恐引發國會重新改選，因此民進黨內多數意見認為，以「不執行」來處理財劃法即可，若未來在野黨強推更具爭議性的法案時，才考慮啟用不副署。

不副署、不執行差在哪裡？

要達成不執行財劃法的可能途徑包括「不副署」、「不執行」二種。所謂「不副署」，源於憲法第37條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」。按此規定，只要行政院長不副署，總統便無須公布財劃法，使財劃法不能生效施行，行政院便能不予執行。

至於所謂「不執行」，則是在行政院長副署、總統依法公布、財劃法生效施行之後，行政院片面不予執行，此情形雖無憲法明文規定，不過在過往憲政運作上仍有諸多先例可循，例如2004年在野黨通過《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》，當時行政院便以違反憲法權力分立以及業已提出釋憲為由，行使抵抗權而不予執行，最終大法官做出成585號解釋，認定立法院應尊重行政院的「行政特權（executive privilege）」。

此外，本屆立法院通過警察人員人事條例、軍人待遇條例等，行政院也都循例不執行，並因憲法法庭遭在野黨以修訂憲法訴訟法癱瘓，導致爭議始終未能釐清，無法終局判定行政院與立法院究竟孰是孰非。

法界人士多建議不副署

對於不副署與不執行的選擇，民進黨籍律師黃帝穎指出，違憲惡法若經行政院長副署、總統公布後就成為有效法律，不執行將產生「依法行政」的壓力，他因此強調，違憲惡法根本不應該生效，行政院長只要不副署，惡法就不會生效，應該擔起守護民主憲政的責任。

國立政治大學法學院副教授林佳和日前參與經民連舉辦的座談會，他表示，從歷史發展、政府體制、民主正當性觀察，制衡下的行政與立法地位對等相當，沒有哪一個優位，所以只要涉及核心權限，試圖使對方功能喪失、窒礙難行，就應該對抗，而不是屈服，那麼不副署就是這個關鍵情況下的必然手段。

東吳大學法學院特聘教授張嘉尹認為，本屆立法院其實已經在瓦解我們的憲政體制了，然而比較可惜的是，行政權到了今天，還在那邊非常的客氣講理，還沒有意識到局勢的險峻。他指出，歷史上，在德國威瑪時代，總理曾經有過拒絕副署的這樣的行為，雖然我國過去不曾發生過行政院長不副署的情況，但是不要因為沒有發生過，我們就限制自己。

不過，張嘉尹也指出：「不副署當然也會有它的一些政治上的後果，例如說可能會引起倒閣」。

綠營定調「不執行」，卓冠廷：財劃法不適合當主旋律

對於不副署的後果，民進黨新北市議員卓冠廷表示，許多朋友憂心，建議行政院應該採取「不副署」。但他強調，這是一次性的大招，用了這招，就是逼藍白倒閣，而行政院長可向總統提出解散國會之請求，發動國會改選。

「但我要非常誠實地說，財劃法並不適合當作國會改選的主旋律」，卓冠廷表示：「因為它太過艱澀，要喚起廣大的共鳴，非常困難。政論節目一討論到，收視往往腰斬。」

卓冠廷強調：「不副署」比《仙劍奇俠傳》的酒神還要珍稀，比《機器人大戰》的自爆指令還要嚴苛，這就是《倚天屠龍記》裡殷梨亭的「天地同壽」，「所以只能炸一次，用完就沒了！其他招也沒用了。」尤其藍白亂搞修法，不會只有財劃法，未來一定瞄準製造國安破口，所以，對抗手段勢必要持續升級。

至於行政院採不執行及釋憲程序，卓冠廷表示，這招之前有用過，也不是新鮮事。他說：「亂修法，當然執行不了！如果藍白有意見，重啟被你們停擺的憲法法庭吧！」

