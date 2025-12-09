退休校長「累了煮茶」單獨留下…他4天後成屍！領隊列被告、10萬交保
社會中心／陳弘逸報導
新北市62歲郭姓退休校長日前與6名山友攀登玉山後四峰，途中獨留原地煮茶水休息，同行的蔡姓領隊則繼續前行，未料，郭男後續沒跟上，經團員提醒，才回頭找人，但人已未見蹤影，之後便發生憾事，失聯4天後被尋獲已罹難；此案引起死者家人不滿，昨天（9日）檢方首度傳喚蔡姓領隊，將他列為被告，裁定10萬元交保候傳，並調查相關刑責。
回顧此案，郭姓退休校長11月27日與6名山友攀登玉山後四峰，在鹿山往圓峰山屋途中，因為體力不支，獨留原地煮茶水休息；同行的蔡姓領隊則繼續率隊前行，直到傍晚6時許，抵達山屋後，經團員提醒才回頭找人，但郭男早已不見蹤影。
蔡姓領隊直到28日凌晨2時許才報案求助，歷經4天搜救，直到12月1日清晨6時許，才在圓峰山屋約1.2公里處，發現失聯的郭男，當下已明顯死亡，由直升機將遺體吊掛下山。。
此案，蔡姓領隊遭質疑錯失救援時機，引起山友公憤，不少人支持死者家屬提告；據《自由時報》報導，死者郭男並未迷路或墜落山谷，而是陳屍路旁草叢，因此，須釐清意外原因。
檢方昨天（9日）傳喚蔡姓領隊到案說明，複訊後，將他列為被告，裁定10萬元交保，將調查是否涉及相關刑責。
更多三立新聞網報導
嚴重破壞校園安全！用100元拐2女童「進廁所壞壞」男大生急賠50萬沒用
300多部性影像竄網難滅！知名成人網站狠剝受害少女1571萬…3人遭起訴
40年首見！沒先問「有沒有錢」害理髮店老闆娘慘虧…警察也拿賴皮男沒轍
退租怒槓房仲！女租客5分鐘狂飆7字經「問候對方媽媽」1原因…判無罪
其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 186
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝
國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。民視 ・ 21 小時前 ・ 4
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 3
新北板橋府中商圈「定食8」凌晨爆炸！ 整層炸爛多名路人受傷送醫
[Newtalk新聞] 新北市板橋區府中商圈今（8）天凌晨近1點發生公安事故，位在板橋區重慶路12巷的定食8餐廳突然爆炸，事故還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司，掉落的殘骸及玻璃碎片砸中路過的民眾，造成多人受傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療，消防人員到場灌救後確認無人受困，在現場發現3大1小瓦斯鋼瓶，詳細事故原因仍待調查釐清。 警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，造成多名路人受傷，轄區後埔、板橋派出所線上警力迅速到場管制。消防局也調派29車88人到場搶救，現場共有定食8及爭鮮等兩家餐廳受損。由於氣爆威力強大，附近有許多飛散掉落的碎片，一時之間滿目瘡痍，也造成多名路人閃避不及遭碎片砸傷。 警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是4女1男5名路人及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫。新北市消防局長陳崇岳指出，主要發生氣爆的地點是在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺，消防人員勘查火場發現廚房有串接有3大1小共4支鋼瓶，疑因爆炸被炸到樓梯間，初判依法令規定做使用未違法。 陳崇岳續指，整棟大樓大部分都是辦公室，發生氣爆的2新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
板橋府中氣爆! 日式餐廳炸成廢墟 碎片噴濺釀6傷
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導新北市板橋的府中商圈，發生氣爆案件，造成六人受傷！今天（8日）凌晨，位在商圈的〝爭鮮〞和〝定食8〞，突然發生大規模氣爆，導致餐廳整層被炸爛，大量殘骸、玻璃碎片噴濺，當時就有5名路人和對面住戶，遭到波及，其中一人更是當場倒地，還好六人都是輕傷，警消緊急出動29輛救護、消防車輛，到場搶救。民眾走到半路，頓時天搖地動，招牌、玻璃從天而降，兩名路人被砸中倒地，其他人驚慌逃竄。傷者躺在廢墟中，身上被殘骸碎片劃傷，一旁路人本想上前幫忙，但就怕發生二次爆炸，民眾趕緊拉起朋友的手，拔腿狂奔逃離現場。騎樓監視器劇烈搖晃，伴隨爆炸聲響震耳欲聾，就能知道氣爆威力有多大，劫後餘生的民眾回過神來，現場已經宛如戰後廢墟。當時有不少的攤販正準備收攤，目擊這一切也讓他們難以置信，受到驚嚇後，久久無法平復。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）目擊民眾：「就是砰一聲而已沒有預警的爆出來，（有路人受傷嗎）有知道的就3個，不知道有幾個，2樓，沒有預警的啦。」氣爆發生在8號凌晨1點多，新北市板橋區重慶路的府中商圈，這裡鄰近捷運站，熱鬧繁華，周邊店家、餐廳林立，而這回爆炸的源頭，就是2樓的爭鮮跟定食8餐廳，兩家共用的廚房內，瓦斯鋼瓶爆炸，當下4女1男路過，還有一名對面住戶被波及，其中1名女子傷勢比較輕，拒絕送醫，而另外5人輕傷，在送醫後，都已經出院。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）新北市消防局長陳崇岳：「主要的發爆點是在，2樓的爭鮮跟定食的部分，整棟大樓大部分都是辦公室，所以2樓的部分已經在9點半結束營業，最後一個員工初步瞭解是10點離開，都屬於輕傷的部分。」新北市中心大規模氣爆，還好災難發生在凌晨人最少的時候，可說是不幸中的大幸，萬一是在人潮尖峰時段，後果不堪設想。原文出處：板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛 更多民視新聞報導日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 6
佳德鳳梨酥驚見"黑色異物" 業者稱"無法確定來源"調查中
生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導台北伴手禮名店"佳德鳳梨酥"，遭民眾投訴，上週四購買一盒鳳梨酥產品內，竟出現黑色不明異物，向業者反應後卻只收回檢查，重新補寄新品一，完全沒有說明或補償。店家聲稱並不清楚黑色異物是什麼來源，正在查明當中，今天（9日）上午北市衛生局已派員稽查，若有違規將依食安法開罰。佳德鳳梨酥上午一開門營業，店門口大排長龍，幾乎人手一袋鳳梨酥，但現在卻爆出食安疑慮。撕開鳳梨酥包裝，酥皮上竟然藏了一塊"黑色異物"，消費者說嚇壞了。非常不滿，在店家Google留下一顆星評論，還發文抱怨，12/4買了一盒鳳梨酥，店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流東西收回去煙滅證據，就不了了之，這種40年老店的，衛生真不敢讓人再碰。佳德鳳梨酥排隊人潮。（圖／民視新聞）當事人江小姐：「照道理說應該是整批都有問題，應該那個東西是整批做出來的，對，那我把我剩下的都退還給他，他再把我那三顆沒有拆封過的，再退還給我，這樣就說處理好了。」佳德鳳梨酥店長張教盈：「沒有辦法確定(黑色異物)，來源是什麼，我們應該說一開始有跟客戶接洽，他也同意說我們補寄新品給他，可是我們後續他，他希望我們退費給他，他也不接受，我們目前真的工廠都已經全部清查之後，還是沒有查到這個來源是什麼。」業者聲稱，不清楚黑色異物來源，並拿出9號上午衛生局的稽查報告，自證清白，目前調查結果尚未出爐。業者曬出衛生局稽查報告。（圖／民視新聞）民眾：「那麼多年都不會有這種情形’，反正我都沒遇過。」民眾：「當然要注意(食安)，就要考慮啦，也不一定要吃。」北市衛生局食藥科長林冠蓁：「台北市衛生局已派員前往，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及44條，處6萬到2億員罰鍰。」衛生局強調，若違反食安法相關規定，將令業者限期改善，未改善最高可處2億元罰鍰，老牌伴手禮名店爆出食安危機，恐怕也讓消費者心驚驚！原文出處：佳德鳳梨酥藏「黑色異物」 業者回應了、北市衛生局派員稽查 更多民視新聞報導【有片】日本強震高市早苗徹夜坐鎮 台灣旅客捨身護電視日網友大讚日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良失智症家庭壓力重…保持「3習慣」提高生活品質！民視影音 ・ 18 小時前 ・ 1
＂燒肉粽＂翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷
中部中心／張喬羿、蔡枘埏台中市一名女騎士，上班途中，行經北屯區一處社區住宅時，竟然遭一名男子砸傷，女騎士右腳膝蓋受傷，而墜樓的男子當場死亡，家屬接聞噩耗，一度癱軟，檢警初判，無外力介入，確切死因，還須深入追查。獲報有人墜樓，還有人受傷，兩台救護車火速趕到現場，抵達時發現有機車騎士，遭墜樓的男子，當場砸傷。台中男子自社區15樓墜落 女子騎機車經過＂右腳遭砸傷＂（圖／民視新聞）事發就在台中市北屯區一處社區大樓，8日上午8點多，一名男子，突然從大樓的15樓墜落，砸中上班騎機車經過的女騎士，導致騎士，右腳擦挫傷，而這名男子，當場死亡。男性明顯死亡，家屬整個人無力癱軟在椅子上，悲痛到難以言語，救護人員不斷安撫她的情緒，根據了解，29歲的死者，平時和媽媽姊姊，3人同住一屋簷下，事發當天早上8點多出門，家人以為他要去上班，沒想到20分鐘後，竟然從15樓墜落，台中男子墜樓"燒肉粽案翻版" 砸中女騎士釀1死1傷（圖／民視新聞）警方初步排除外力介入，有傳聞死者疑似是遭到詐騙，才會走上絕路，全案檢警正積極釐清偵辦中，但意外被砸中的女騎士，心裡一定受到極大驚嚇。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：「燒肉粽事件」翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷 更多民視新聞報導台男喝醉鬧機延誤48分鐘 日航警「強制拉下機」乘客拍手歡呼臥推手滑奪命！槓鈴重砸胸口 55歲運動好手倒地亡最新／新北中和男14樓墜落！當場四肢變形、頭部重創 送醫搶救亡民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
板橋府中商圈「定食 8」氣爆 玻璃、招牌炸飛20公尺遠瞬間畫面曝光
新北市板橋區府中商圈內，今天（8日）凌晨0時許，重慶路上2樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，不明原因氣爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷，消防隊獲報到場，緊急將受傷民眾送醫，而氣爆瞬間畫面曝光，玻璃噴跟招牌炸飛到對街約20公尺遠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「遠端窺視17天」挑1時辰16槍殺羅天義！揪31名共犯…手法令人不寒而慄
通緝犯51歲的男子羅天義藏身高雄市左營區，今年遭槍手楊云豪16槍狙殺，案發後，槍手、主嫌潛逃出境，遭通緝未落網；檢警展開調查，該集團犯罪計畫相當縝密，共犯多達31人，另查出，集團犯案前，早在羅住家外裝設遠端監視器，監控長達17天，掌握生活作息後才出手，整起犯罪經過，令人不寒而慄。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
16槍當街爆頭案主謀也閃兵！ 與陳零九同天遭逮｜#鏡新聞
高雄詐欺通緝犯羅天義，在今年8月慘遭槍殺身亡，昨天（12/8）橋頭地檢署偵結起訴9人，但統籌策劃的范嘉榮及槍手楊云豪等4人已經潛逃遭通緝。如今也被爆出，26歲的主謀范嘉榮，今年5月也曾登上媒體版面，因為他也出現在新北檢警偵辦的「閃兵集團」名當中，與陳零九、陳大天等人同天被逮捕，也跟王大陸找上同個閃兵集團策畫閃兵。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷
台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件，一名楊姓男子（29歲）不明原因從大樓墜落，正好砸中騎機車路過的一名陳姓女騎士（37歲），宛如燒肉粽事件翻版。救護人員到場後，發現楊男已明顯死亡、未送醫，而被砸中的陳女所幸僅右腳膝蓋擦挫傷，並無大礙。據了解，死者當天上午跟母親說要出門上班，結果僅隔20分鐘，楊男就墜樓身亡；警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
板橋府中恐怖氣爆！「定食8」驚爆6傷 玻璃噴20米
新北市板橋區府中商圈今(8)日凌晨驚傳氣爆！2樓連鎖餐廳定食8發生氣爆，強大力道讓整層炸爛，外牆殘骸碎片噴濺，造成6人受傷，1人拒絕送醫。附近的店家目擊整起意外心有餘悸，說當下整棟樓都在晃動並伴隨巨大...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北板橋餐廳凌晨突氣爆！5人受傷送醫 疑瓦斯外洩釀禍
一名目擊攤販表示，當時突然聽見非常巨大的爆炸聲響，隨後就看見二樓的餐廳在冒煙，路邊還有1名女子受傷較為嚴重，被噴濺的碎片砸傷流血。警方及消防員於凌晨0時57分獲報後趕抵現場，立刻將傷者送醫，並疏散隔壁棟5名住戶，接著派人進入餐廳內調查，在餐廳的樓梯間找到4支瓦...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/濱海公路貢寮段「大貨車對撞貨櫃車」車頭不見 駕駛夾死
今（8日）凌晨4時43分在台2線東向99公里處，新北市貢寮區發生大貨車衝進對向車道對撞貨櫃車，後方3輛大小車閃避不及追撞的重大車禍，事故現場大貨車車頭削去一大半，駕駛當場慘死，另有2人分別受輕重傷，慘烈畫面全部曝光。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話