《還珠格格》爾泰54歲長這樣！ 體悟人生：什麼都是假的

「小虎隊」陳志朋54歲超凍齡。（圖／翻攝自陳志朋微博）





「小帥虎」陳志朋早年與吳奇隆、蘇有朋組成男團小虎隊闖蕩歌壇，1990年代風靡於華語樂壇被稱為「台灣的少年隊」，也演過《還珠格格》爾泰為人熟知；團體解散後他轉往中國大陸發展，近日在社群分享新歌，曝光凍齡現況，引發熱議。

陳志朋年過半百卻沒有歲月痕跡。（圖／翻攝自陳志朋微博）

陳志朋年過半百卻沒有歲月痕跡。（圖／翻攝自陳志朋微博）

陳志朋近日拍片宣傳全新單曲〈絲綢之路〉，提到這是一首結合民族元素的流行音樂：「講述亙古不變的愛情故事，希望大家會喜歡。」喊話粉絲可以留言評論歌曲，與他多多互動。影片中陳志朋身穿黑色皮外套與白色上衣，臉部線條緊緻、膚色嫩白，凍齡模樣引起網友稱讚「媽呀，回到少年了，倒著生長」、「這歌瞧著怎麼這麼嫩！」

現年54歲的陳志朋對於人生有新的體悟，他表示：「人生下半場最重要的是把自己重養一遍，總有一天你會發現這個世界什麼都是假的，而你卻傻傻的認真了半輩子，你需要的不是被愛，而是好好愛你自己，你要允許一切人的離開、允許一切關係的結束，不內耗、不較勁、不攀緣、不依賴。」平靜堅定且豐盈知足，從此愛財愛己、風生水起。



