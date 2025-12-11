降息循環延續＋啟動新一輪買債 資金寬鬆環境 投資級公司債值得關注嗎？

政策訊號偏鴿，帶動美債殖利率 12 月 10 日全面走低，各期限殖利率下滑約 3—5 個基點，使債券市場獲得進一步支撐。在利率下行循環逐步成形下，投資級債的評價修復行情備受市場期待，資金重新關注高品質債券的配置價值。 圖：iStock (示意圖)

[Newtalk新聞] 美國聯準會（Fed）在 12 月會議宣布降息一碼，最新公布的經濟預測（SEP）同步下調通膨與核心通膨至 2.4% 與 2.5%，象徵政策基調正式轉向寬鬆。Fed 也維持明年再降息一次的預測，並將自 12 月 12 日起啟動新一輪國庫券購買計畫，確保銀行準備金維持在充裕水準。

政策訊號偏鴿，帶動美債殖利率 12 月 10 日全面走低，各期限殖利率下滑約 3—5 個基點，使債券市場獲得進一步支撐。在利率下行循環逐步成形下，投資等級債的評價修復行情備受市場期待，資金重新關注高品質債券的配置價值。

主動富邦動態入息（00982D）ETF經理人黃詩紋表示，本次降息，是 Fed 後疫情時代調整政策的重要里程碑，象徵政策思維由抑制通膨轉向支撐經濟。在此環境下，投資等級的公司債具備信用體質佳、違約率低的特性，在降息環境中不僅具備價格彈升空間，亦能提供穩定收益來源，是降息循環中具吸引力的核心資產之一。

在降息循環下，主動式債券（特別是投資級債）因其能主動調整存續期間與配置，抓住利率下行帶來的債券價格上漲（資本利得）空間，同時提供穩定收益；兒透過專業管理應對利率和市場波動，能夠放大降息利多，賺取更高回報。

黃詩紋進一步指出，主動式債券ETF在本輪債市多頭中具備三大策略優勢：(1) 主動調整存續期間，能因應利率下行階段，放大債券價格彈升幅度；(2) Fed 預估，通膨可望於 2027–2028 年回落至 2% 水準，信用風險維持低檔，有助投資等級債表現；(3) 主動策略可依景氣、匯率與利率狀況靈活調整債券組合，以提升風險調適能力。

黃詩紋強調，隨信用利差已大幅收斂，2026 年面對全球不確定性，具主動管理＋投等債核心配置特色的產品更顯重要。00982D 兼具主動調整優勢與收益潛力並提供每月配息，是投資人於 2026 年重新布局債券資產時可納入核心的選擇之一。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

