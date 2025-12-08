風波後賴瑞隆談政治路「全力以赴」！ 柯志恩：是可敬對手

台北市 / 綜合報導

民進黨立委賴瑞隆，在家人風波後，今（8）日受訪時說到，自己未來在政治路上，同樣會全力以赴，而同黨一樣有意角逐高雄市長大位的其他立委，許智傑、邱議瑩、林岱樺等人，假日期間則是勤跑活動。白沙屯媽祖來到高雄，3人都沒缺席，對於賴瑞隆的事情，他們也說，不用過度延伸，該讓事情落幕，至於國民黨對手柯志恩，今日上節目，也提到未來選戰，不管民進黨派出誰參選，賴瑞隆都是可敬的對手。

立法委員(民)賴瑞隆說：「我想所有的政治人物，都會遇到挫折，遇到困難，未來，我一樣會持續在我的政治路上，把每一件事情，都全力以赴來做好。」民進黨立委賴瑞隆，近日家人引發風波，強調自己在未來政治路上，同樣會全力以赴。

而同黨一樣有意角逐市長大位的許智傑邱議瑩林岱樺，假日行程沒停過，白沙屯媽祖來高雄3天，都有參與盛事，對於賴瑞隆的風波，認為不用過度延伸，讓事情落幕，立法委員(民)許智傑說：「我認為這件事，不需要再過度延伸。」立法委員(民)邱議瑩說：「賴委員也展現了充分的誠意，達成了協議，達成了共識，也應該讓這件事情趕快落幕。」

民進黨初選步步逼近，至於國民黨對手柯志恩，8日上節目則說，賴瑞隆是可敬的對手，立法委員(國)柯志恩說：「我一直認為，選舉，應該就是鎖定在候選人本身，新潮流的勢力，還是在高雄裡面，有一股強大的支持度，如果沒有額外再去做不同的一些處理的話，我覺得，賴瑞隆，還是一個相當，可以是可敬的對手。」

高雄市長民進黨初選，競爭激烈，一舉一動備受關注，參選人都要全力以赴，來爭取選民認同。

