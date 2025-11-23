48歲林姓男子騎機車自撞停在機慢車道上搬運瓦斯的貨車，當場頭部大面積撕裂傷，疑伴隨腦出血不治身亡！警方調查，林男無酒精反應但有中風病史，撞擊力道之大，連車後方的大塊鐵板都凹陷進去。警方表示，目前仍在調查林男是否因身體不適而自撞，23日已進行相驗以釐清肇事原因及責任歸屬。

騎士自撞停機慢車道瓦斯車 48歲男「頭部撕裂」亡 有中風病史。(圖／TVBS)

48歲林姓男子騎機車自撞停在機慢車道上搬運瓦斯的貨車，當場頭部大面積撕裂傷，疑伴隨腦出血不治身亡！警方調查，林男無酒精反應但有中風病史，撞擊力道之大，連車後方的大塊鐵板都凹陷進去。警方表示，目前仍在調查林男是否因身體不適而自撞，23日已進行相驗以釐清肇事原因及責任歸屬。

廣告 廣告

休假返家撞瓦斯車 騎士頭部撕裂亡。(圖／TVBS)

台中霧峰發生一起致命車禍，一名48歲林姓男子騎機車自撞停在機慢車道上的瓦斯車後不治身亡。事故發生於22日下午3點多，林男撞上正在搬運瓦斯且有放置三角錐示警的貨車，造成頭部大面積撕裂傷，疑似伴隨腦出血。警方調查顯示，林男無酒精反應但有中風病史，已於23日進行相驗以釐清確切死因，並持續調查詳細肇事原因及責任歸屬。

這起事故發生在台中霧峰中正路上，當時48歲的林姓男子正在休假騎車返家途中。他不明原因撞上停在機慢車道上，正要出門運送瓦斯的貨車，瞬間傳出巨響，機車當場倒地變形。瓦斯行業者表示，當時尚未發動車輛，林姓騎士騎得很快從後方撞上車斗，撞擊力道之大，連車後方的大塊鐵板都凹陷進去。

休假返家撞瓦斯車 騎士頭部撕裂亡。(圖／TVBS)

事故現場可見停在路邊的瓦斯車打著雙黃燈，機車橫躺在路中，騎士倒地已經沒有呼吸心跳，緊急被抬上救護車。林姓男子的機車龍頭變形、車殼全毀，顯示撞擊力道相當猛烈。據了解，林男頭部出現大面積撕裂傷，疑似伴隨腦出血情形，傷勢嚴重，家屬最終放棄急救。

休假返家撞瓦斯車 騎士頭部撕裂亡。(圖／TVBS)

霧峰分局交通分隊長蘇泯彥表示，林姓騎士在事故地點不明原因碰撞停放於機慢車道上的自用大貨車，事故後機車駕駛受傷送醫救護。警方進一步說明，抽血檢驗結果顯示林姓男子沒有酒精反應，目前仍在調查是否因身體不適而自撞停在機慢車道上、有放三角錐示警的瓦斯車，導致傷重不治。據了解，林姓男子沒有結婚生子，與父母同住，有中風病史。警方將持續釐清調查詳細肇事原因以及責任歸屬，23日早上已進行相驗，以確定確切死因。

更多 TVBS 報導

追尾公車再逆撞騎士！車輛燒成火球 熱心男急破窗救人

國道三號驚魂！聯結車猛撞路肩車 營養品灑滿車道

汽車左轉撞死少年！ 他「慘叫後無聲」 送醫悲斷魂

大貨車國道匝道失控撞停車場！「壓爆多車」 駕駛頭部撕裂傷送醫

