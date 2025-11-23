70歲任達華突然滑倒「翻滾一圈」3秒神救場！網讚：跌得比年輕人還帥

娛樂中心／綜合報導

70歲的香港影帝任達華，演藝圈打拚數十年，累積了上百部代表作。22日，他和老婆琦琦一起出席活動時，卻因地毯太滑「秀了一段動作片」，一滑就跌倒，讓現場來賓嚇了一跳。不過，任達華的即時反應完全救場，網友看了直呼：「跌得也太帥了吧！」

當天一出場，任達華整個人往前撲，連眼鏡都飛了出去。但他反應超快，左手撐地，順勢翻滾，單膝跪地後迅速站起來，整個動作不到三秒完成。站穩後，他還比出YA手勢，笑著說「沒事啦」，完全從容不迫。

事後他受訪笑稱：「我對地毯有感情啊，它很溫暖。我特別喜歡這個藍色，就像海港一樣漂亮，用這種方式出場也挺特別的，哈哈。」任達華工作室也出面說明，他只是膝蓋輕微擦傷，隔天行程照常。

影片曝光後，網友紛紛留言大讚：「華叔這身手，年輕時肯定是武俠高手轉世，但身體還是要保重啊！」、「倒起身動作絲滑，專業素養滿分」、「旋轉緩衝太專業了」、「任達華老師果然身手矯健」、「不愧是華哥！」

任達華曾公開傳授「健康翹臀」的祕方。（圖／資料照：2018）

