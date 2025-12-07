8歲兒在校當眾脫褲！ 賴瑞隆稱「覺得好玩」網傻眼揭關鍵罵爆
有意角逐明年高雄市長選戰的綠委賴瑞隆的8歲兒子涉嫌校園霸凌，受害人數不只一人，還曾在校園內做出脫褲的行為，這一不雅舉動，學校已經通報性平調查。賴瑞隆為此表示，孩子可能只是「覺得好玩」，但這番言論卻引來網友的激烈反對，許多人認為這反映出父母在教育上的失敗和過度寵溺。
賴瑞隆被爆出兒子涉及校園霸凌事件後，5日親自召開記者會說明，他對兒子的行為表示自責和歉意。然而據了解，賴瑞隆的兒子不只涉及霸凌，還曾在與其他男同學玩耍時「脫褲子」。據《自由時報》5日報導，外傳賴瑞隆兒子活潑好動，剛到新環境興奮不已，與幾位男同學玩耍時當場脫下褲子，試圖增加好感度。賴瑞隆為此則回應，經自己了解，是與同學嬉鬧，過程中不知為何有人問敢不敢脫褲子，孩子覺得好玩，因此沒有多想就做出不適當舉動，校方第一時間了解後立即進行處置，除依規定通報與聯繫家長外，也安排健康教育課程，讓孩子們學習如何尊重彼此。
而賴瑞隆的說法，也引起網友的討論。粉專「台派怎麼輸」6日在臉書表示「倒底怎麼教小孩的？賴瑞隆要不要出來解釋一下，平常營造一個好爸爸形象，原來實際上是如此的『優秀』」。「台派怎麼輸」更在留言區開酸「原來當眾脫褲子是覺得好玩，高雄市如果賴瑞隆當市長，看來會越來越好玩」。
許多網友也其在其po文下方留言表示「當眾脫褲子是好玩？當初綠營拚命推性平，導致校園裡一點風吹草動就人仰馬翻，怎麼又雙標了」、「家教不佳。爸爸長期不在家，要讓爸爸回家吃晚飯」、「危機處理都不會還想當市長」、「你不用玩了」、「家庭教育很重要」、「孩子出現了偏差…父母親…多付出關心吧」、「從他的言論中，就知道他是一位不負責的家長，家長都做不好，市長更不用說」。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：1953
◆法律扶助基金會：02-412-8518
◆若發現兒少遭受不當對待，請撥打保護專線：113
延伸閱讀
PTT深綠版主改版標稱「賴瑞隆之子應就地正法」！慘遭組務解職
支援蕭美琴勤務宜蘭員警受傷 葉元之：民進黨公私不分
民進黨桃園市長布局最新進度！王義川：明年1、2月左右定案
其他人也在看
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 96
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 93
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 642
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 109
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 24
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 255
不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空
繼承爭議時有所聞，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，台灣遺囑協會9月發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產，引發大批民眾響應。國民黨立委吳宗憲在臉書指出，他已提案廢除兄弟姊妹特留分，3日已啟動修法，呼籲外界共同監督法務部，別再拖延。「刪除兄弟姊妹特留分，回到遺囑自由......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 36
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 10 小時前 ・ 1
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話