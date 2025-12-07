8歲兒在校當眾脫褲！ 賴瑞隆稱「覺得好玩」網傻眼揭關鍵罵爆

有意角逐明年高雄市長選戰的綠委賴瑞隆的8歲兒子涉嫌校園霸凌，受害人數不只一人，還曾在校園內做出脫褲的行為，這一不雅舉動，學校已經通報性平調查。賴瑞隆為此表示，孩子可能只是「覺得好玩」，但這番言論卻引來網友的激烈反對，許多人認為這反映出父母在教育上的失敗和過度寵溺。

賴瑞隆的8歲兒子近日因涉嫌校園霸凌而受到關注。

賴瑞隆被爆出兒子涉及校園霸凌事件後，5日親自召開記者會說明，他對兒子的行為表示自責和歉意。然而據了解，賴瑞隆的兒子不只涉及霸凌，還曾在與其他男同學玩耍時「脫褲子」。據《自由時報》5日報導，外傳賴瑞隆兒子活潑好動，剛到新環境興奮不已，與幾位男同學玩耍時當場脫下褲子，試圖增加好感度。賴瑞隆為此則回應，經自己了解，是與同學嬉鬧，過程中不知為何有人問敢不敢脫褲子，孩子覺得好玩，因此沒有多想就做出不適當舉動，校方第一時間了解後立即進行處置，除依規定通報與聯繫家長外，也安排健康教育課程，讓孩子們學習如何尊重彼此。

廣告 廣告

網友留言。（圖取自「台派怎麼輸」臉書粉專）

而賴瑞隆的說法，也引起網友的討論。粉專「台派怎麼輸」6日在臉書表示「倒底怎麼教小孩的？賴瑞隆要不要出來解釋一下，平常營造一個好爸爸形象，原來實際上是如此的『優秀』」。「台派怎麼輸」更在留言區開酸「原來當眾脫褲子是覺得好玩，高雄市如果賴瑞隆當市長，看來會越來越好玩」。

網友留言。（圖取自「台派怎麼輸」臉書粉專）

許多網友也其在其po文下方留言表示「當眾脫褲子是好玩？當初綠營拚命推性平，導致校園裡一點風吹草動就人仰馬翻，怎麼又雙標了」、「家教不佳。爸爸長期不在家，要讓爸爸回家吃晚飯」、「危機處理都不會還想當市長」、「你不用玩了」、「家庭教育很重要」、「孩子出現了偏差…父母親…多付出關心吧」、「從他的言論中，就知道他是一位不負責的家長，家長都做不好，市長更不用說」。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

◆若發現兒少遭受不當對待，請撥打保護專線：113

延伸閱讀

PTT深綠版主改版標稱「賴瑞隆之子應就地正法」！慘遭組務解職

支援蕭美琴勤務宜蘭員警受傷 葉元之：民進黨公私不分

民進黨桃園市長布局最新進度！王義川：明年1、2月左右定案