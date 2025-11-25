91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」

南韓《花漾爺爺」李順載凌晨辭世，享耆壽91歲。（圖／東網）

韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。

根據韓媒報導，李順載去年10月健康狀況亮起紅燈後，便退出舞台劇《等待高多》的演出，對於他的病況，友人透露疑似「肌力急速衰退」，由於不想被人看見被攙扶的樣子，便婉拒任何人探病，而他在生前最後一次公開亮相，就是今年1月的《KBS演技大賞》，當時上台領取以《狗之聲》獲得的大賞時，還得靠人在旁攙扶，才能夠走上台接受屬於自己的榮耀和掌聲，雖然罹病後積極復健，無奈仍無法躲過死神的召喚。

李順載在大學時期，觀賞英國演員勞倫斯奧利佛主演的電影《哈姆雷特》後，便下定決心要走上演員之路，1956年憑著電視劇《我要成人》正式出道，1965年成為TBC電視台第一期專屬演員，接著便活躍於螢光幕前，累積演出的作品多達上百部，還曾於一個月內參與至少30部戲劇演出，像是《愛情是什麼》、《澡堂老闆家的男人》、《順風婦產科》，都是生前膾炙人口的代表作，綜藝節目則以《花漾爺爺》受到年輕觀眾喜愛，來台拍時還掀起一股風潮。

除了演藝事業，李順載曾跨足政壇，1992年，他以民主自由黨身份當選第14屆國會議員，開始為民喉舌，卸任後再度重返演藝圈，此外，他也曾投身杏壇，在大學授課，提攜後輩不遺餘力，可以說一輩子都致力於演藝圈，如今韓國演藝圈痛失這位國寶級藝人，讓眾人不勝唏噓。

