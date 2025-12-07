ACON／男團成員唱一半突「台上找老婆」中文輸出：姐姐我想念妳

記者林汝珊／高雄報導

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦。今舉行「ACON 2025」，由I-DLE台灣成員舒華與李濬榮、Kiiikiii的Sui、CRAVITY成員Allen共同主持。

CRAVITY不停中文輸出，逗樂粉絲。（圖／STARNEWS提供）

男團CRAVITY一連帶來〈PARANOIA〉、〈SWISH〉、〈Now or Never〉等歌曲，其中台裔美籍成員Allen（馬蒔權）在台上化身小老師，教成員說中文，直喊：「姐姐，我想念妳們」，甚至用台語喊出「大家吃飽沒」，還接連喊出「老婆在哪裡」「老婆好多」，逗樂台下粉絲。

廣告 廣告

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

更多三立新聞網報導

AAA典禮／喊台灣是國家遭出征！韓團道歉了「藏一玄機」小粉紅仍崩潰

ACON／李伊庚告白了！突喊「我愛你」深情開唱粉絲全聽醉

ACON／奪新人獎！AHOF「中台2成員缺席」仍全開麥 台下嗨到炸

AAA典禮／朴寶劍坐不住！台下主動貼近林俊傑 網笑：是在告白吧

