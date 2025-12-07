ACON／音樂節今登場！舒華回家鄉擔綱主持 「13組超強卡司」嗨翻4小時

娛樂中心／綜合報導

韓國年度盛事「Asia Artist Awards」迎來10週年，今年首次移師台灣，高雄世運主場館昨晚星光雲集，大批韓星、歌手與演員都到場共襄盛舉。首日頒獎典禮圓滿落幕後，熱度今晚持續延燒到售票演唱會「ACON 2025」，吸引大批粉絲再度湧入場館，全場氣氛再度被點燃。

「ACON 2025」由i-dle台灣成員葉舒華領銜主持，這也是她首度在家鄉主持大型舞台，與李濬榮、Kiiikiii的Sui、CRAVITY成員Allen共同掌控全場節奏。演出陣容橫跨13組人氣歌手與團體，包括ATEEZ、SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY等帶來超過4小時的舞台，不少團體還在前一晚AAA獲獎後馬不停蹄再度登場，可說是粉絲一刻都不捨得眨眼。

ACON音樂節將在三立都會台獨家轉播。（圖／主辦單位提供）

包含首度來台演出的NEXZ與AHOF也正式在ACON舞台亮相，讓粉絲直呼賺到；而日前拿下年度舞台獎的ATEEZ、年度代表人物的CRAVITY、以及橫掃新人獎的KiiiKiii與KickFlip，也都帶來人氣曲目，火力全開。節目卡司跨度大、風格多元，從實驗系、新人團到頂尖人氣團體一次滿足，讓今晚的高雄世運成為最強K-pop現場。

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

2025 ACON 卡司統整

主持人｜舒華、李濬榮、Sui、Allen

舒華是i-dle台灣成員，這次迎來首次回鄉主持；李濬榮為U-KISS前成員，近年活躍於戲劇與音樂劇；CRAVITY成員Allen則是台灣出生的美籍華裔；Sui是KiiiKiii成員，該團今年以〈I Do Me〉獲爆炸性人氣。

演出陣容（13組）

ATEEZ、SB19、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、WOODZ。

