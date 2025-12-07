韓團CRAVITY主舞大喊「挖系馬蒔權」登熱搜！ 26歲的他也是台灣囝仔

台灣出生的CRAVITY成員Allen（左）今晚在家鄉主持，還教Sui講台語。翻攝STARNEWS

由韓國「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）加碼舉辦的「ACON 2025」音樂節今（7日）晚在高雄世運主場館圓滿落幕，今晚活動除了i-dle台灣成員舒華擔綱主持，一樣來自台灣的韓團CRAVITY成員Allen也是主持人，今晚他接連教主持搭檔Sui及CRAVITY成員講台語，超萌又接地氣的表現超圈粉，讓他的本名「馬蒔權」一舉衝上熱搜！

今年26歲的馬蒔權，在韓國以藝名Allen活動，5歲就移民美國的他，剛赴韓國逐星夢時曾到JYP娛樂當過練習生，隨後轉赴STARSHIP娛樂，並隨9人男團CRAVITY出道。

出道5年的CRAVITY常來台灣演出。翻攝STARNEWS

今晚Allen主持時，一開場就撂台語，還自曝本名「馬蒔權」，超接地氣的表現立刻獲得台灣網友及觀眾關注，還有人驚呼他「中文講得好好」，後來才驚覺原來他也跟舒華一樣是台灣囝仔。

Allen今晚教韓國偶像講了不少台語跟中文。翻攝Weverse

Allen在主持橋段中，教了一起主持的KiiiKiii成員Sui講台語，「都蝦打給，打給水喔！」聽著Sui跟著講一遍，他還問觀眾「她講的好嗎？」請觀眾也用「水喔」誇Sui，讓Sui露出嬌羞微笑。

而Allen在隨團表演〈Lemonade Fever〉等歌曲時，也教了成員們講台語及中文，教了「姐姐，我想念你們」讓成員現學現賣，立刻融化全場歌迷的心。

ACON音樂節今晚在高雄完美落幕。翻攝STARNEWS



