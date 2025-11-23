TWICE彩瑛自責缺席演出 承諾「台北場一定要來」

Twice宣布明年3月22日再加一場大巨蛋演唱會。（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE 今（23 日）在高雄開唱，日前成員彩瑛因健康因素暫停活動至年底，因此缺席此次演出。子瑜透露，彩瑛因無法一同前來相當自責，並承諾明年臺北大巨蛋「一定會一起來」，更向粉絲喊話：「台北見。」而大巨蛋原定是3月21日演出，今日又宣布3月22日加場，讓粉絲相當驚喜。

TWICE 出道 10 年首次在台灣舉行演唱會，今日來到最後一天，ONCE（粉絲名）特別在尾聲準備應援影片，除了傳達滿滿的愛意，也承諾「到白髮都愛 TWICE」，並會大聲告訴大家自己是 TWICE 的粉絲，更在現場合唱〈What is Love?〉，讓成員們十分感動。

此次演唱會「九缺一」，子瑜主動提到與彩瑛的私下對話：「他說他很抱歉，也很自責，沒能一起來到這裡跟大家見面，但我相信他很快就能好好的恢復，下一場台北場一定要一起來，他說好！」

除了影片應援外，粉絲在〈FEEL SPECIAL〉開始時也準備人浪應援，卻被志效笑著吐槽做得不夠好，但她暖心地表示，看來要多來幾次讓大家練習，並驚喜加碼多唱一次〈FEEL SPECIAL〉，讓粉絲「現場再練習一次」。

演唱會最後，TWICE 更驚喜帶來第二次安可，獻唱〈TT〉。志效感性表示：「真的很謝謝你們在同一個的地方等我們這麼久，今天真的謝謝大家跟我們玩的這麼久！」子瑜也感謝道：「謝謝你們這 10 年的陪伴。」

