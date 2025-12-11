Uber執行長首訪台讚市場亮眼 指外送專法疊單禁令恐引發「負向循環」

Uber執行長庫斯洛沙希(Dara Khosrowshahi)今日接受媒體聯訪，提到支持外送專法的立法方向。(記者邱巧貞攝)

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber執行長庫斯洛沙希(Dara Khosrowshahi)自2017年接掌Uber以來，近日首次造訪台灣，成為他亞洲行的重要一站，今(11)日他接受台灣媒體聯訪時，直言台灣是Uber全球表現「非常亮眼的市場」。

庫斯洛沙希表示，Uber目前在全球70多個市場提供服務，而台灣是少數同時具備叫車與外送兩大服務的國家之一，他透露，Uber在台灣的滲透率已達98%，「Uber已經深入大家的日常生活，成為讓每個人、每天都更便利的一項工具。」他也提到，台灣叫車市場效率極高，平均約3至10分鐘內即可叫到車，這在全球市場中也名列前茅。

談到外送業務，他形容台灣的Uber Eats「原本像弟弟，但現在已經比哥哥更壯大」，台灣已躋身Uber Eats全球前十大市場，目前Uber Eats在台灣的合作商家超過10萬家，外送合作夥伴也突破10萬名。

庫斯洛沙希指出，台灣在多項Uber全球指標上都名列前茅，尤其會員服務成長強勁。「我們推出Uber One會員，就是希望提供消費者日常更合理價格與更好使用體驗。」他透露，以Uber Eats而言，台灣每兩名使用者就有一人是付費會員，為全球少見的高比例。

庫斯洛沙希此次訪台正逢立法院審議《外送平台管理及從業人員權益保障法》草案，他受訪時表示，Uber支持外送專法的立法方向，因為這有助於提供外送員更完善的保障，也是Uber長期以來推動的方向，希望法規能建立合理、清楚的規範，讓整體產業在公平競爭的環境中健康發展。

但他對於法案中對「疊單(多單併送)」的限制最為關注，依草案定義，每筆訂單都被視為一次獨立配送，等於未來外送員將無法在同一趟路程中順路接多張訂單，而這些原本可提升效率的模式，可能將被禁止。

庫斯洛沙希指出，一旦不能疊單，平台成本勢必上升，影響將連帶波及消費者、商家與外送員三方；以外送密度極高的台北為例，原本一次可完成的兩至三單，未來可能需增加多名外送員與多趟車程，導致配送成本上升、時間變長，消費者每單費用未來很可能增加逾20元，商家端的負擔也會擴大，形成效率下降、成本上升、消費者意願降低、商家單量減少、外送員收入下降的負向循環。

