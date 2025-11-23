于朦朧事件延燒！田海蓉聚會被問玩什麼 程青松留言：「還有殺人遊戲」

記者林宜君／台北報導

大陸男星于朦朧驟逝引發輿論追查，風向很快指向資本女大佬田海蓉與導演程青松，田海蓉日前在社群帳號嚴正聲明，表示自己從頭到尾都是受害者，已委託律師提告程青松與散布不實言論的網友，不少網友冷嘲熱諷，稱兩人如同「狗咬狗」，娛樂圈的複雜關係再度被攤在陽光下。

田海蓉吃飯聚會照。（圖／翻攝自Threads）

程青松曾在田海蓉一場吃飯會上，有人問，田海蓉家宴上除了吃喝，還有些什麼節目？ 程青松留言：「還有殺人遊戲」。（圖／翻攝自Threads）

網友近日扒出程青松曾在田海蓉一場吃飯聚會上，有人問，田海蓉家宴上除了吃喝，還有些什麼節目？ 程青松留言：「還有殺人遊戲」。另網友十分詫異，表示這些惡人不知道多久以前就開始把「殺人」當成日常。

田海蓉（左）過往也被翻出，在2018年程青松（右）生日時，田海蓉公開大膽示愛。（圖／翻攝自B站）

另外還有田海蓉過往也被翻出，在2018年程青松生日時，田海蓉公開大膽示愛，形容程青松「即使50歲依然像翩翩少年郎」，言辭肉麻，顯示雙方曾有相當親密的情誼，如今兩人因輿論翻臉，網友譏諷「友誼小船早已翻覆」，值得注意的是，田海蓉本身擁有龐大資產，與已故前夫徐明的政商背景關係密切，徐明曾是前中共高層薄熙來的「財務大管家」，也因此牽出外界對資本、權勢與娛樂圈交錯的無限想像。

截至11月23日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至11月23日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

