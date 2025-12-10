全台首創！雲林縣府閒置空間變身 全白牆「願景館」登場

「雲林縣政數位願景館」是全台第一個僅有白牆的願景館，全靠科技投影。（周麗蘭攝）

雲林縣府與雲科大合作在縣府的35坪閒置空間打造「雲林縣政數位願景館」，以沉浸式的科技展現雲林縣農業、教育、產業成果與願景。35坪大的空間空無一物，只有24台單槍投影機，可360度觀看且互動，這也是全台第一個僅有白牆的願景館。

以沉浸式科技及永續理念打造的「雲林數位縣政願景館」位於雲林縣府第一辦公大樓和第二辦公大樓中間、一樓親民廣場後方的閒置空間。

雲林縣長張麗善（左四）看著自己的影像從牆壁走出來。（周麗蘭攝）

雖然是白牆，但透過感測技術，人仍能在投影上觸控。（周麗蘭攝）

雲林縣政數位願景館的療癒時間，此為冰山海洋。（周麗蘭攝）

策展人雲科大數位設計系主任張文山表示，雲林數位願景館採用24台單槍投影機，360°加上對地的沉浸式投影，互動感測系統與多感官體驗，展現雲林縣數位科技、永續治理的成果，資料可隨時更新。

雲林數位願景館展出農業、教育、產業成果，包括智慧農業科技應用、AI與STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學五大領域）並進的智慧教育、「9＋1智慧產業園區」等，全館都是投影但可以手觸控「螢幕」（牆壁）互動。

縣長張麗善說，雲林縣府去年拿到國際智慧城市（ICF）前7名，開啟智慧科技的里程碑，今年是智慧科技2.0，所以成立一個數位願景館。

張麗善表示，這幾年施政不斷與智慧科技結合，已有智慧的農業、智慧的漁業、智慧的畜牧、智慧的防災、智慧的長照、智慧的救護、智慧的校園等成果，願景館先呈現農業、產業、教育，讓鄉親理解雲林正在蛻變、翻轉中。

計畫處長李明岳說，數位願景館將依據各局處提供的施政成果持續增加內容，推出新的版本，草嶺石壁的創生基地也要「搬」下來。12月22日可開始上網預約，10人成行，會有專人導覽與服務。

