卓揆喊不會執行違法的財劃法 張麗善：為何未公布政院試算結果？
〔記者李文德／雲林報導〕立法院昨(5)日以藍白優勢否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，不會依照違法、錯誤財劃法編列明年中央總預算。雲林縣長張麗善今(6)日受訪表示，盼中央不要搶錢爭權犧牲百姓，如果政院版本較好，為何至今未將算出結果公布，政院不要再對立。
張麗善表示，希望中央不要為搶錢爭權，犧牲所有為鄉親服務的縣市政府，尤其雲林是農業大縣，農水路等基本設備需要提升，需要中央在財政平衡預算中給更多預算支持，至少在人事費用也要平衡。呼籲中央以蒼生為念，無論是地方稅或國稅用在民眾身上，希望中央政府善盡溝通責任，不要再對立方式，最後犧牲的都是我平民百姓。
張麗善再指，去年財劃法第一次修正後，政院一直認為說要有更好的版本，但將近一年了，政院遲至財劃法二次修正後，才提出政院版本，當然政院版本看起來好像是對農業大縣有利，但目前為止還不曉得換算的公式，和原通過的財劃法的試算預算，是否合乎同樣原則跟比例，政院應公布對各縣市政府如何平均分配。
張麗善說，依原修正後，雲林可增加149億元統籌分配稅款，但政院版本是否會有落差，現在不得而知，就算政院表示有納入農林漁牧人口權重， 但政院版本比原通過版本還好，就不得而知，要不然如果有比較好的話，為何至今未將算出結果公布。
立委張嘉郡表示，再次呼籲政院絕對要溝通，不要把這個政治對抗意識，帶進百姓生活，教育、社福等一個都不能少，三黨團可坐下來 好好對談，絕對有最大公約數，解決各縣市政府的燃眉之急。
