南韓「忽冷忽熱」迎短暫暖冬 電毯起火事故頻發生

前幾天體感溫最低降到零下28度的南韓，在節氣「大雪」日這天，又溫暖如初春。今年的冬天，這種忽冷忽熱的天氣，將變成常態，南韓也發現，電熱毯起火事故頻傳。

在寒冷的南韓冬季，電熱毯起火事故頻傳。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

南韓近日氣溫大幅波動，前幾天體感溫度曾降至零下28度，在節氣「大雪」日卻又回暖如初春，專家預測今年冬天將持續出現忽冷忽熱的天氣狀況。同時，南韓電熱毯起火事故頻傳，根據韓國消費者院統計，近五年共接獲超過4000件事故通報，多集中在11月至1月的寒冷季節。專家提醒民眾正確使用電熱毯，並注意防範低溫燙傷的風險。

12月的南韓出現難得的溫暖天氣，前幾天首爾氣溫曾降至零下9.4度，現在民眾已脫下厚重外套，改穿輕便服裝。先前被大雪凍結的街道也重新恢復生氣。韓聯社記者金在勳（音譯）表示，按照節氣來說，今天是「大雪」，天氣卻像初春般溫暖。

南韓氣象廳預報分析專家具民哲（音譯）指出，北方冷空氣將南下，氣溫會逐漸下降，白天氣溫將下降約5度，落在4到11度之間。南韓才剛變暖，又將吹起冷風，清晨氣溫預計降到零度以下。面對寒冷的冬天，被視為「禦寒救星」的電熱毯卻頻傳起火事故。韓國消費者院危害預防組長金昭英（音譯）提醒，請不要在電熱毯上鋪乳膠材質的床墊或厚棉被，沒使用時請拔除插頭，且保存時避免電線折到或彎曲。

冬天氣溫低，室內又乾燥，因此火災發生的風險更高。根據韓國消費者院統計，近五年共接獲超過4000件事故通報，大多集中在11月到最寒冷的1月，其中電熱毯起火事故最多。專家也提醒，不易察覺的「低溫燙傷」也需多加留意，以確保民眾在寒冬中的安全。

