東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C

今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。

第一波冷空氣從今日上半天開始南下，全台天氣明顯轉涼。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今日上半天起東北季風增強，本周第一波冷空氣正式南下，迎風面環境水氣明顯增加，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區將出現陣雨，不排除有局部大雨；桃竹及花東地區也有局部零星陣雨；而苗栗以南地區則維持多雲到晴天氣。

氣溫部分，北部及宜蘭地區天氣轉為濕涼，白天高溫僅約21至23度；中南部及花東地區則有25至29度的高溫。各地早晚降溫明顯，低溫大約落在15至19度，沿海空曠地區溫度會再低1至2度，早出晚歸的民眾要注意保暖、適時增添衣物。

林得恩進一步表示，隨著今天東北季風增強，氣壓梯度明顯增大，桃園至台南、恆春半島及各離島都有出現局部平均風力達6級、陣風達8級以上的機率。同時，東半部及恆春半島沿海也有長浪發生的機率。林得恩提醒，這段期間若有安排在沿海地區活動，務必留意強風及大浪，確保自身安全。

