周杰倫撞臉黃明志衰捲風波 天王立刻換造型自嘲「幼稚」

周杰倫（左）前陣子的造型意外撞臉黃明志。翻攝Jaychou、namewee IG

黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬國高檔飯店猝死一案，後續發展持續引發關注。不過，近日有人發現，黃明志的造型竟意外神似天王周杰倫（周董），掀起熱議。周杰倫今（6日）更新社群發文慶祝出道25週年，並放上一張新髮型的照片，感謝歌迷粉絲一路支持；脆上有網友轉發周董發文，幽默表示周董的IG被黃明志洗版後，馬上換了新造型，超帥！

周杰倫日前被爆出住家豪宅「和平大苑」的鄰居竟是詐騙集團首腦陳志，無辜捲入新聞報導，沒想到近日，周董的IG照片又意外引發熱議，有網友指天王戴毛帽的模樣，與黃明志神似，紛紛在周董的IG貼文下留言．驚呼「嚇死，還以為是黃明志」、「對不起哥，我第一眼以為是黃明志…我下跪」，更有人開玩笑稱「黃明志2.0」、「黃明志在模仿大賽中拿了第二」。

廣告 廣告

儘管都只是玩笑話，想吸引周董注意，但也引來部分粉絲不滿，認為惡意玩梗的人不尊重。今晚，周董親上火線更新IG貼文並附上帥照，開心表示：「多了些時間，多了些皺紋，多了些回憶，多了些陪伴也多了些依靠，出道25週年，這個值得慶祝的日子，謝謝一路以來的歌迷朋友。」

周杰倫新造型大受好評。翻攝Jaychou IG

周董感性表示，走過25個年頭初心不變，「我還是我...那個好勝的我、那個幼稚的我、那個唉呦不錯 這個屌的我」，心情絲毫不受近日風波影響；而周董的新造型也大受好評，網友紛紛留言大讚「年輕多了」、「過了25年更帥」、「25週年哥終於剃鬍子了」！



回到原文

更多鏡報報導

黃明志「泰國暗黑行程」曝光 消費第三性公關「佳麗8千」行徑荒唐

獨／黃明志穩交15年正宮女友長這樣！ 女方友人「看不下去」爆內幕

陳奕迅淚灑錄音室！為「雙胞胎」愈搞愈大 認了超出預算