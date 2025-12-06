夢幻聯動！周杰倫、阿信合體「F3」推新歌 朱孝天疑「被退出」

F4今年七月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但疑似朱孝天「大嘴巴」而喊卡，不過昨（5）晚卻無預警發布新歌，由F3言承旭、吳建豪、周渝民，搭配上周杰倫、五月天阿信共5人合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻，證實五人合體真的沒有朱孝天。

新歌MV藏滿滿彩蛋！「流星雨、明星小卡」掀回憶殺

溫暖歌聲、帥氣身影，天王周杰倫、五月天阿信、周渝民、言承旭和吳建豪五人合體，推出全新單曲，由周杰倫譜曲、阿信填詞雙強聯手，MV畫面曝光，五人分別在不同場景，最後驚喜同台獻唱，讓歌迷稱是「夢幻聯動」。

F3回歸夢幻聯動！圖／翻攝自YT@相信音樂

MV中還穿插流星雨、復古電視、明星小卡等情境，讓粉絲們大喊，回到青春時期，還有網友細算這5人組合年紀加總共「234歲」，卻掀起滿滿回憶殺，但這回眼尖網友發現，F4變成F3，MV中的回憶場景都刻意讓朱孝天消失。

周杰倫（中）、阿信（右）合體F3推新歌。圖／翻攝自YT@相信音樂

朱孝天「被退出」F4？ 妻心疼：鋪天蓋地的抹黑

F4今年在五月天舉辦的大巨蛋演唱會驚喜同台，讓粉絲期待4人回歸，但傳出朱孝天疑似頻頻在直播中透露內部狀況，更直呼與其他三人不熟，引發團體不滿，後續活動朱孝天都缺席。

朱孝天妻子韓雯雯在直播替朱孝天發聲，「他一個多月整整瘦了15公斤，就是想有一個好的狀態給大家展示，但莫名其妙地就有撲天蓋地的黑他、謾罵」。這回其他三名成員回歸新單曲，少了朱孝天，卻多了周董跟阿信，話題不斷。

