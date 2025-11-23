奈及利亞再爆校園綁架 軍隊全力尋找逾300師生

奈及利亞尼日州發生大規模綁架事件，上周五，一所天主教學校的303名學生和12名教師被綁架，人數甚至超越了2014年的奇博克綁架案。目前尼日州已下令關閉州內所有學校，中央政府也下令關閉了40 多所聯邦學院。

一大早，校門口就擠得水洩不通，住宿學生一個個拉著行李箱，準備搬回家。

家長：「他們原本周一就要開始考試，但我們學校和教育部都別無選擇，為了孩子們的安全，就目前而言，他們的生命比教育更重要。」

奈及利亞北部再度發生大規模綁架案，位於尼日州偏遠地區的天主教聖瑪麗學校，周五遭到武裝分子突襲，共303名學生與12名教師遭到綁架。目前尚無任何組織宣稱犯案，政府除了出動軍隊，也動員地方獵人，全力尋找這群師生的下落。

尼日州長 巴戈：「作為政府，我們必須繼續保護，公民的生命和財產安全，因此，各利益相關方今天決定，關閉尼日州所有學校。」

除了尼日州下令所有學校關閉，鄰近好幾個州也下令關閉公立學校，中央政府也下令關閉了40 多所聯邦學院。這起綁架案，其實已是奈及利亞一周內發生的第3起類似事件。專家表示，學校由於安全措施不足，很容易成為攻擊目標，此外，家長也更願意支付贖金。

SBM Intelligence研究主管 艾菲翁：「這行業(綁架)利潤相當豐厚，甚至有許多社區不得不向那些，以他們為目標的人，也就是綁架集團支付保護費，所以任何擁有槍支和武器的人，都能過得很好。」

綁架勒贖成為產業，攻擊學校或教堂，已成規律模式，偏遠地區的森林地帶，更提供綁匪良好掩護。

SBM Intelligence研究主管 艾菲翁：「另外就是判刑很輕，無論是刑期或死刑等，犯下這暴行的刑事責任，因此大力助長了許多人的氣焰，讓他們更加肆無忌憚地繼續作惡，我們近期看到的，正是過去10多年來，暴力和不安全局勢的延伸。」

社區恐慌升高、政府威信受創，教育系統持續被暴力侵蝕。對奈及利亞人而言，這不僅攸關安全，更是一場深植於經濟和治理的危機。

