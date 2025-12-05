宇宙級夢幻組合誕生！阿信、周杰倫攜手F3推出〈恆星不忘Forever Forever〉

周渝民、吳建豪、周杰倫、言承旭與五月天阿信破天荒合作單曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（相信音樂提供）

華語歌壇驚呆眾人合作，周杰倫、言承旭、吳建豪將於下周在上海舉辦演唱會，將與五月天阿信一同表演新歌；而今（5日）又突然宣布，周杰倫親自作曲，阿信作詞，5人一起合唱的全新單曲〈恆星不忘 Forever Forever〉已經在今天下午全球數位上線，破天荒的合作讓歌迷直呼不敢相信。

〈恆星不忘Forever Forever〉由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，世紀級兩強聯手，攜手寫下前所未見的傳奇新篇章，打造「F✦FOREVER」永恆之曲〈恆星不忘 Forever Forever〉。其實早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，五月天阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫回：「不錯喔！」沒想到9月還沒消息，阿信再傳訊問周杰倫，周杰倫反出考題要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」完成這首堪稱史上最強聯手的新曲。

吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」包容年輕的自己，允許一切的發生，把最好的人事物留在身邊，言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」周渝民感觸極深地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘 Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天的3人，多年後3人再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，5人唱得開心，也玩得盡興，也從中獲得感動。〈恆星不忘 Forever Forever〉在5日下午17:00全球同步數位上架。

