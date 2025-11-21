打流感、新冠疫苗可以抽大獎！ 台北＆新北疫苗接種抽獎活動一次看

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

10月1日起流感疫苗、新冠疫苗同步開打，除了65歲以上長者等11類對象可公費接種疫苗外，目前也已開放第二階段50－64歲無高風險慢性病成人進行公費接種。「左流右新」同時接種兩種疫苗可以減少重症及死亡的風險。為了鼓勵民眾盡早接種疫苗，相關單位紛紛祭出獎勵活動，台北市、新北市衛生局也不例外。

台北市疫苗接種抽獎活動 加碼、延長至11月底

為提升民眾疫苗接種意願，台北市衛生局辦理抽獎活動，符合接種資格者凡設籍於台北市，並在活動期間於台北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感疫苗或新冠疫苗接種，即可參加抽獎。

台北市衛生局表示，每接種1劑就可獲得1次抽獎機會，同一天完成2種疫苗接種則可多得到1次抽獎的機會，預計進行2波抽獎，獎項包括iPhone 17手機、Apple Watch、實用家電及商品禮券等多達439個獎項。





而且近日台北市衛生局又宣布，為鼓勵高風險族群儘速完成公費流感及新冠疫苗接種，「公費流感及新冠疫苗 健康抽好禮」再加碼10萬元商品禮券，此外活動截止日還由原先的11月15日延長至11月30日，呼籲符合接種的民眾儘速接種疫苗。





新北65歲以上打疫苗 有機會拿iPhone 17、按摩椅

新北市衛生局也祭出「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」活動，65歲以上民眾凡是設籍於新北市，並在10月1日至12月31日於新北市接種流感疫苗或新冠疫苗就可以獲得抽獎資格，接種2種疫苗就有2次中獎機會。





新北市衛生局表示，除了「週週抽」送千元禮卷外，更可參加期末抽獎活動，最大獎包括iPhone 17、高級按摩椅、16吋電競筆電等多項好禮，呼籲長者踴躍接種，不僅能降低感染風險，還有機會獲得大獎。





流感、新冠疫苗哪裡可以打？

今年全國約有4,400餘家接種合約院所可以提供民眾公費流感疫苗及新冠疫苗接種服務，此外全聯、大全聯、家樂福也於指定門市及時段設置疫苗接種站。





民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保能夠施打到疫苗並節省排隊等候時間。



