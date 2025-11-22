批賴政府「黑箱上癮症」！許宇甄：對美4000億、核食解禁全是制度性傲慢
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
針對賴政府近期施政，國民黨立委許宇甄今（22）日批評，賴政府近來一連串政策操作暴露的不只是草率決策，而是制度性的傲慢與全面性的治理失能。從外媒揭露台灣將對美投資4000億美元，到賴政府在毫無透明協商與風險說明的情況下倉促解除福島核食管制，這些事件已非偶然巧合，而是崇洋媚日、迎合美日的治理模式全面現形。
許宇甄直言，賴清德「吃壽司表忠」後，食藥署旋即鬆綁核食管制，本該守護主權與人民健康的衛福部食藥署，竟為了迎合總統的政治姿態而放棄專業。這不僅削弱台灣的外交策略縱深，更讓我方在談判桌上空手而坐。尤其民進黨政府面對釣魚台等重大主權議題採取含糊態度，卻在次要議題上積極對日示好，其做法不是務實，而是放棄原則、以短期利益換取虛假的安全感。
許宇甄痛斥，無論是對美談判還是對日讓利，決策全在黑箱中完成；重大國家利益與人民食安竟被賴清德當成換取外交面子的籌碼，國人只能在資訊真空下被迫接受既成決定。賴清德、卓榮泰彷彿患上「黑箱上癮症」，不黑箱就不會做事，刻意規避國會監督，公然挑戰民主程序與公共信任的底線。
許宇甄強調，政治誠信的核心在於依法問責與公開透明。外界早已提出諸多關鍵疑問，對美談判的紅線是什麼？食安風險如何評估？為何不先向國會報告？為何拒絕公開影響評估？賴政府不但避而不答，還以行政公告、新聞稿敷衍輿論，對內封閉噤聲、對外屢屢退讓，暴露出執政團隊在國安與經濟自主上的軟弱、依賴與短視。
許宇甄指出，食安攸關全民健康，科學審查與風險溝通必須凌駕外交利益與貿易交換。若把解除管制作為對日本示好的籌碼，不只毀掉專業機構公信力，更會裂解消費者信任。政府連最基本的溝通都做不到，又如何期待人民相信其在更複雜國際談判中的承諾？賴政府把主權、民生與外交混為一談，最終負面代價還是要由國人全數承擔。
許宇甄嚴厲表示，面對賴政府各式各樣軟弱無能的讓利行為，立法院一定會強化監督，讓黑箱重新再被陽光照見。我們會要求民進黨政府全面公開談判文件、風險評估與利益交換內容。若賴政府無法交代清楚，未來任何對美協議送進國會時都將面臨最嚴格的監督與檢驗。杜絕民進黨的濫權，一切都要回到透明、問責與法治。
許宇甄強調，若賴政府繼續以傲慢與退縮治理國家，下一個付出代價的將是台灣的民主與安全。人民有權要求一個能說明、能修正、把國家利益置於第一位的政府；任何犧牲台灣利益的執政者，都必須承擔應有的政治責任。
