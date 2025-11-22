林予晞宅妹變搖滾 袁艾菲指名當公關

林予晞在電影《自殺通告》中飾演班導師，是全片關鍵角色。（劉宗龍攝）

林予晞首次挑大梁擔綱電影《自殺通告》女主角，在片中演出資優班老師，她回憶自己的學生時代，從國小獲頒「正義好兒童」獎，到國中成為漫畫兒童，接著高中迷上日本知名動漫《NANA》開始踏入日系搖滾穿搭，還意外念了「明星」學校。

林予晞從小正直，小學1、2年級就看得出來，見義勇為的個性獲得學校頒發「正義好兒童」紅背帶，升上國中後她開始有課業壓力，就躲進漫畫的世界，迷上《神風怪盜貞德》、《薄荷關係》。當時她頗宅，對於打扮外型一竅不通，還有700度的近視要戴眼鏡，常被隔壁班笑是四眼田雞，國中跟她同班的謝欣穎都會幫她出氣，林予晞形容兩位好朋友學生時期風格完全不同，她宅的要命，想當漫畫家，常跑文具店買文具，謝欣穎則是相對早熟，已開始懂得打扮。

林予晞高中就讀崇光女中，因為她高中加入學生會的公關組，在校算是極高榮譽，甚至可說每屆的公關組組長基本上就是校花，她回憶說：「公關組高三的學姐是白歆惠，接著傳給袁艾菲，學生會有學姐學妹制，我高一看高二的學姐是神、高三是神的神，袁艾菲那個時候完全是仙女，她那時覺得我很適合進公關組，竟然被欽點！」

高中的林予晞迷上《NANA》，學習裡面角色的穿搭，逐漸開始在乎外在，會去西門町治裝，從宅妹變成搖滾妹，也跟許多同齡的女生一樣模仿歌手艾薇兒的穿搭，她回憶說：「那時候艾薇兒很紅，就學她去打耳洞，左邊4個、右邊4個，還去穿肚臍環，也學了日文，轉變成滑板龐克風。」