林予晞自爆撒謊騙主廚 不想輸給胡宇威

林予晞不敢吃內臟卻要做內臟料理。



《星廚之戰》明（12╱14）播出的競賽主題為「搭餐酒」，林予晞首次與主廚鄭淳豪搭檔，挑戰將蘇格蘭經典料理「肉餡羊肚（Haggis）」變換形式，以雞翅包裹雞內臟的方式呈現，沒想到事後她自爆「非常不敢吃內臟」，但討論菜單時因看見主廚滿懷期待的眼神，讓她當下完全說不出口拒絕，她不安又愧疚地向攝影機小聲告白：「Ricky（鄭淳豪）對不起！我跟你撒謊了。」還說因胡宇威先前多次與鄭淳豪合作默契極佳，她心裡總忍不住把對方當成「猛男競爭者」，不想在表現上輸給他。

節目正式進入六強廝殺階段，姚淳耀和主廚Will高郁皓上周不幸雙雙落入危險名單中，本周的比賽將直接決定2人的去留，面對這場「輸了就回家」的殘酷淘汰賽，2人堅定對視後霸氣喊出：「好殘酷！我們一定要拿第1名！」為求穩中求勝，決定帶來熟悉的和牛鐵板料理應戰。

而胡宇威首度告別舊搭檔鄭淳豪，改與主廚施捷夫聯手挑戰難度極高的鴨肉料理，他靈活應變能力讓施捷夫大讚：「我們之間不太需要磨合，因為他的能力太棒了。」

不料比賽到最後3分鐘鴨肉出爐，施捷夫發現鴨肉烹調狀態不佳，但時間緊迫已無法補救，讓他瞬間情緒潰堤，背對鏡頭啜泣，自責地說：「這是我比賽到現在，我認為最嚴重的一個失誤。」並表示當下懊惱到想找洞鑽，站在一旁的胡宇威心疼又無措，「他真的超失落的，我根本不知道怎麼把他拉起來」。

