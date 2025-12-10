桃園國中生吸喪屍煙彈「昏倒翻白眼」嚇哭同學！教室全是毒味…校方竟放人回家
桃園校園驚見國中生吸食喪屍煙彈！桃園某國中近日發生一起離譜的吸毒事件，一名8年級女學生疑似兩度在校內吸毒，結果出現顫抖、昏倒與怪異走路型態，嚇哭多名同學。不料，民進黨市議員黃瓊慧踢爆，校方後來竟只通知學生家長將人帶回，而非即時報警，直到隔日警方進校調查後，才確認為喪屍煙彈，事件曝光後頓時引發社會譁然。
黃瓊慧昨（9）日透過粉專發文指出，桃園區某國中8日有一名8年級女同學在上午第一節課吸食電子煙被老師發現，然而這名女同學被處置後並未停手，而是在第2節下課時間又前往其他教室內吸食喪屍煙彈，怎料隨即出現全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等怪異狀態，不久後就意識模糊倒臥在課桌上，讓班上眾多同學見狀後嚇歪，甚至中有同學因此被嚇哭，造成心理極大陰影。
黃瓊慧表示，當時還有同學向老師報告稱教室內煙霧瀰漫、空氣漫延毒品的味道，讓許多同學聞了都非常不舒服；好心攙扶該名吸毒女同學的另一名學生則無奈表示，自己可能也因此吸入不少毒品，身上沾滿了喪屍煙彈的味道。至於該女學生被送到學務處後仍在哭鬧，怎料學校竟只請女學生家長到校後直接將人帶回，而不是留下該學生與其家長，再請警方調查或執行任何後續處理。
黃瓊慧指出，學校雖在約11時完成校安通報，卻只通報該女同學吸食的是電子煙，而非同學們所說的喪屍煙彈，再加上校方通報時也沒有說明該毒品的嚴重性，導致少年警察隊隔天才前去校園採證、調查，直至昨日11時許才確認女學生吸食的就是喪屍煙彈，為此也讓黃瓊慧傻眼怒批：「學校的輕忽和後知後覺，導致後續一連串的調查都慢半拍！」
更離譜的是，學校在事發當天並沒有給予女學生任何處分，也沒有在警方入校進行採檢的狀態就讓對方離開學校、還讓女學生得以請了1週的假期，後來家長找上她反映此事時，校方也沒有進一步說明，黃瓊慧因此公開喊話校方：「毒品來源到底哪裡來的？怎麼會如此公開的在學校吸食？貿然放走她沒等少年隊來採檢？亟欲釐清！」
黃瓊慧也公開家長群組裡的對話，只見一名家長透露，該名吸毒女同學意識模糊地躺在自家女兒座位上，而愛女也親眼目睹該女同學吸毒吐出來的毒煙全噴在早餐上，也看見對方毒發後翻白眼的狀態，導致女兒回家後腦中一直浮現女同學毒發的可怕場景。這名家中認為，若該吸毒女同學當下手持武器，後果恐不堪設想，為此也請學校重視校園安全問題。
消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都對於學生可以隨意將喪屍煙彈帶入校園一事相當震驚：「那國中很重視名聲，當然是避重就輕」、「中正路也就那一個國中而已，講的有些隱晦，呼籲各位遠離毒品啊」、「那間學校的旁邊有一條小路才是最恐怖的，老師有空可以多去查一下。每次經過校門口穿運動服的在那邊抽煙已經見怪不怪，別問我為什麼知道，因為住附近」、「整個教室都是那個味道…會不會太扯」、「這問題不是出在學校了吧？而是家長教育本身了吧？」
不過也有不少網友替教職人員抱不平：「毒品入侵校園、購買管道暢通到底是整個國家社會的問題還是單純學校辦學不力？這幾年管教權被嚴重限縮，請給還願意在第一線扛的教育人員多點支持，特別是學務處，而不是一味的指責」、「修法啊…還教師管教權+家長連帶責任啊，要公立國中教師赤手空拳面對有人本、有兒少護的學生有什麼用」、「路上毒駕越來越多，保安抓毒販也是日常，校園毒品和黑道很嚴重了！其實老師怎麼會知道？除非他帶過高關班！然後應該也怕被報復吧？」
對此。桃園市教育局表示，校方已依規定通報並進行輔導措施，也已對女學生所在班級及一眾目擊學生提供心理支持，教育局強調，若最終鑑定女學生所吸食的電子煙中確認含有毒品成分，將依規啟動春暉個案管制輔導機制。另外，警方後續也將依《毒品危害防制條例》將此案移送桃園少年法院審理。
★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。
★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
回到原文
更多鏡報報導
男守護家園與獼猴決鬥慘被打死 警公布「殺人凶猴」照：格殺勿論
超噁畫面！寄生蟲鑽入命根子「體內下蛋」…他游泳後雙腳癱瘓：幾乎成了廢人
外套放機艙置物櫃？空服員嘆「噁心」恐致航班延誤 最髒還有它
其他人也在看
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝
國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑
即時中心／林韋慈報導今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，喊了一句「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。據了解，砍人的嫌犯為46歲的呂男，疑似與68王姓老闆娘兒子有債務糾紛，今（10）日上午7時，他前往檳榔攤討債，但與老闆娘起了口角，便持刀行凶，老闆娘因傷勢過重，送醫後上午9點50分宣告不治。目擊者表示，男子回過神後，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃逸。警方獲報後到場，火速逮捕嫌犯，並拉起封鎖線，而檳榔攤老闆娘則傷勢嚴重，當場呈現OHCA狀態，緊急送醫。而呂男逃逸時，先將刀具丟入水溝中，也被查獲，隨後在檳榔攤附近的一間娃娃機店被逮捕，事後警方將人帶回現場指認。高雄鳳山分局也表示，鳳山分局成功所於7時31分許獲報，在鳳山區光遠路民宅有1女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院，隨後因傷勢過重宣告不治。經初步了解，呂男與42歲林姓男子之間有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人(68歲)爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，並在調閱監視器後，在附近騎樓發現嫌疑人呂男，當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑 更多民視新聞報導文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」 李遠發聲了解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！民視影音 ・ 1 小時前 ・ 2
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 8
員工超時加班遭北市府罰30萬元！英業達回應了
台北市勞動局日前公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，其中代工大廠英業達（2356）使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭罰30萬元為最高。英業達晚間也發布聲明回應，10月適逢專案業務旺季、部分員工積極投入，才會出現工時超出限制的狀況，公司已經檢討並強化管理機制，絕對沒有強制勞動。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 22
在台外勞替外勞做醫美手術 比診所便宜很多 遭台中地院判刑並驅逐出境
台中地方法院近日就一起地下醫美案件作出判決，2名外籍女子因長期在美容院內替客人施信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 2
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！
隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 6
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝遭詐貸金額分案追查
彰化一名劉姓男大生（20歲）因家境清貧，在北部求學期間半工半讀，卻疑遇炸團，不僅積蓄被騙光，甚至背上銀行信貸，其疑因自責、不願連累家人，上月底回彰化老家並陪伴阿嬤聊天至凌晨後，便在家人們睡覺時離開人世。新聞一出，瞬間掀起社會熱議，此案也引起彰化地檢署高度重視，正指揮彰化分局追查，要將涉案詐欺集團成員追查到案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
佳德鳳梨酥驚見"黑色異物" 業者稱"無法確定來源"調查中
生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導台北伴手禮名店"佳德鳳梨酥"，遭民眾投訴，上週四購買一盒鳳梨酥產品內，竟出現黑色不明異物，向業者反應後卻只收回檢查，重新補寄新品一，完全沒有說明或補償。店家聲稱並不清楚黑色異物是什麼來源，正在查明當中，今天（9日）上午北市衛生局已派員稽查，若有違規將依食安法開罰。佳德鳳梨酥上午一開門營業，店門口大排長龍，幾乎人手一袋鳳梨酥，但現在卻爆出食安疑慮。撕開鳳梨酥包裝，酥皮上竟然藏了一塊"黑色異物"，消費者說嚇壞了。非常不滿，在店家Google留下一顆星評論，還發文抱怨，12/4買了一盒鳳梨酥，店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流東西收回去煙滅證據，就不了了之，這種40年老店的，衛生真不敢讓人再碰。佳德鳳梨酥排隊人潮。（圖／民視新聞）當事人江小姐：「照道理說應該是整批都有問題，應該那個東西是整批做出來的，對，那我把我剩下的都退還給他，他再把我那三顆沒有拆封過的，再退還給我，這樣就說處理好了。」佳德鳳梨酥店長張教盈：「沒有辦法確定(黑色異物)，來源是什麼，我們應該說一開始有跟客戶接洽，他也同意說我們補寄新品給他，可是我們後續他，他希望我們退費給他，他也不接受，我們目前真的工廠都已經全部清查之後，還是沒有查到這個來源是什麼。」業者聲稱，不清楚黑色異物來源，並拿出9號上午衛生局的稽查報告，自證清白，目前調查結果尚未出爐。業者曬出衛生局稽查報告。（圖／民視新聞）民眾：「那麼多年都不會有這種情形’，反正我都沒遇過。」民眾：「當然要注意(食安)，就要考慮啦，也不一定要吃。」北市衛生局食藥科長林冠蓁：「台北市衛生局已派員前往，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及44條，處6萬到2億員罰鍰。」衛生局強調，若違反食安法相關規定，將令業者限期改善，未改善最高可處2億元罰鍰，老牌伴手禮名店爆出食安危機，恐怕也讓消費者心驚驚！原文出處：佳德鳳梨酥藏「黑色異物」 業者回應了、北市衛生局派員稽查 更多民視新聞報導【有片】日本強震高市早苗徹夜坐鎮 台灣旅客捨身護電視日網友大讚日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良失智症家庭壓力重…保持「3習慣」提高生活品質！民視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費 減肥名醫宋天洲30萬元交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。太報 ・ 13 小時前 ・ 1
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
彰化奪命惡火…102歲人瑞母搶救不治！孝子「同睡一房」命危住加護病房
彰化縣溪湖鎮今天（8日）凌晨發生死亡火警，一棟透天厝不明原因起火；警消獲報到場，雖於10分鐘左右控制火勢，但受困的102歲人瑞婦人，倒臥室失去呼吸心跳，送醫搶救不治；一旁照護的兒子也嗆傷，送加護病房治療，詳細起火原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押
新北市刑大刑警被控2023年間與接受黑道堂口堂主宴飲並洩露案件情資，案情持續擴大偵辦。新北市調查處昨（9日）進行搜索行動，約談鄭姓代理副隊長等3名警察外，另再度拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，全案依刑法洩密等罪偵辦；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見鄭姓代理副隊長。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
鏡週刊爆檢將約談凱思負責人？黃國昌辦怒嗆：黨檢媒三位一體再進化
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導鏡週刊槓上民眾黨主席黃國昌，今（8）日週刊再刊出報導，稱檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，稱由於李是黃最關...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
剴剴案保母檔另涉虐2童 妹爆綑綁嬰「姊錄影」
台北市 / 綜合報導 涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑，上訴高院審理中，而2人另涉及對2名嬰幼兒施暴成傷。台北地院昨(8)日開庭，姊妹倆辯稱綑綁嬰兒是防「噴泉式吐奶」嗆到，而錄影幼童一腳高一腳低大哭，姊姊辯稱忘記誰錄影，但妹妹入庭戳破姊姊辯詞，直言是姊姊錄影，覺得有趣要跟家長分享，2人均否認虐待，案件明年3月2日將再開庭。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷
台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件，一名楊姓男子（29歲）不明原因從大樓墜落，正好砸中騎機車路過的一名陳姓女騎士（37歲），宛如燒肉粽事件翻版。救護人員到場後，發現楊男已明顯死亡、未送醫，而被砸中的陳女所幸僅右腳膝蓋擦挫傷，並無大礙。據了解，死者當天上午跟母親說要出門上班，結果僅隔20分鐘，楊男就墜樓身亡；警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話