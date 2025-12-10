桃園國中生吸喪屍煙彈「昏倒翻白眼」嚇哭同學！教室全是毒味…校方竟放人回家

桃園某國中竟有國中生將喪屍煙彈帶進校內吸食。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

桃園校園驚見國中生吸食喪屍煙彈！桃園某國中近日發生一起離譜的吸毒事件，一名8年級女學生疑似兩度在校內吸毒，結果出現顫抖、昏倒與怪異走路型態，嚇哭多名同學。不料，民進黨市議員黃瓊慧踢爆，校方後來竟只通知學生家長將人帶回，而非即時報警，直到隔日警方進校調查後，才確認為喪屍煙彈，事件曝光後頓時引發社會譁然。

黃瓊慧昨（9）日透過粉專發文指出，桃園區某國中8日有一名8年級女同學在上午第一節課吸食電子煙被老師發現，然而這名女同學被處置後並未停手，而是在第2節下課時間又前往其他教室內吸食喪屍煙彈，怎料隨即出現全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等怪異狀態，不久後就意識模糊倒臥在課桌上，讓班上眾多同學見狀後嚇歪，甚至中有同學因此被嚇哭，造成心理極大陰影。

黃瓊慧表示，當時還有同學向老師報告稱教室內煙霧瀰漫、空氣漫延毒品的味道，讓許多同學聞了都非常不舒服；好心攙扶該名吸毒女同學的另一名學生則無奈表示，自己可能也因此吸入不少毒品，身上沾滿了喪屍煙彈的味道。至於該女學生被送到學務處後仍在哭鬧，怎料學校竟只請女學生家長到校後直接將人帶回，而不是留下該學生與其家長，再請警方調查或執行任何後續處理。

黃瓊慧指出，學校雖在約11時完成校安通報，卻只通報該女同學吸食的是電子煙，而非同學們所說的喪屍煙彈，再加上校方通報時也沒有說明該毒品的嚴重性，導致少年警察隊隔天才前去校園採證、調查，直至昨日11時許才確認女學生吸食的就是喪屍煙彈，為此也讓黃瓊慧傻眼怒批：「學校的輕忽和後知後覺，導致後續一連串的調查都慢半拍！」

更離譜的是，學校在事發當天並沒有給予女學生任何處分，也沒有在警方入校進行採檢的狀態就讓對方離開學校、還讓女學生得以請了1週的假期，後來家長找上她反映此事時，校方也沒有進一步說明，黃瓊慧因此公開喊話校方：「毒品來源到底哪裡來的？怎麼會如此公開的在學校吸食？貿然放走她沒等少年隊來採檢？亟欲釐清！」

黃瓊慧也公開家長群組裡的對話，只見一名家長透露，該名吸毒女同學意識模糊地躺在自家女兒座位上，而愛女也親眼目睹該女同學吸毒吐出來的毒煙全噴在早餐上，也看見對方毒發後翻白眼的狀態，導致女兒回家後腦中一直浮現女同學毒發的可怕場景。這名家中認為，若該吸毒女同學當下手持武器，後果恐不堪設想，為此也請學校重視校園安全問題。

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都對於學生可以隨意將喪屍煙彈帶入校園一事相當震驚：「那國中很重視名聲，當然是避重就輕」、「中正路也就那一個國中而已，講的有些隱晦，呼籲各位遠離毒品啊」、「那間學校的旁邊有一條小路才是最恐怖的，老師有空可以多去查一下。每次經過校門口穿運動服的在那邊抽煙已經見怪不怪，別問我為什麼知道，因為住附近」、「整個教室都是那個味道…會不會太扯」、「這問題不是出在學校了吧？而是家長教育本身了吧？」

不過也有不少網友替教職人員抱不平：「毒品入侵校園、購買管道暢通到底是整個國家社會的問題還是單純學校辦學不力？這幾年管教權被嚴重限縮，請給還願意在第一線扛的教育人員多點支持，特別是學務處，而不是一味的指責」、「修法啊…還教師管教權+家長連帶責任啊，要公立國中教師赤手空拳面對有人本、有兒少護的學生有什麼用」、「路上毒駕越來越多，保安抓毒販也是日常，校園毒品和黑道很嚴重了！其實老師怎麼會知道？除非他帶過高關班！然後應該也怕被報復吧？」

對此。桃園市教育局表示，校方已依規定通報並進行輔導措施，也已對女學生所在班級及一眾目擊學生提供心理支持，教育局強調，若最終鑑定女學生所吸食的電子煙中確認含有毒品成分，將依規啟動春暉個案管制輔導機制。另外，警方後續也將依《毒品危害防制條例》將此案移送桃園少年法院審理。

