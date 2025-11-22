桃警引進「唾液毒品快篩」查毒駕 首日逮4件
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府警察局配合警政署防制毒駕政策，引進「唾液毒品快篩」加強查緝，昨首日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，共查獲4起毒駕案件，其中趙姓機車騎士晚上吸毒外出，於晚上10點在桃園區朝陽街與安樂街口，不僅騎機滑手機、行車還搖擺不定，檢測後查出施用安非他命；另龜山警方上午7點於龜山區萬壽路一段，取締交通違規楊姓駕駛，發現楊持有毒品，檢測查出依托咪酯陽性反應。
警察局交通大隊大隊長李維振表示：採購新型唾液毒品快篩試劑，檢測只需幾分鐘即可初步判定駕駛是否涉毒唾液快篩能檢出7類常見毒品，包括安非他命、愷他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮、鴉片類等，讓各類毒駕無所遁形。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
