桃警引進「唾液毒品快篩」查毒駕 首日逮4件

為有效打擊毒駕，警政署律定實施毒品唾液快篩試劑檢測及拒測處置程序，於十一月二十日正式公告施行，新竹縣警察局長林建隆宣示執法決心，於二十一、二十二日連續二日執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，共設置七處路檢組與三十二處守望組，動員一百三十四名警力展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈陽性反應，將依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」，展現「毒駕零容忍」的執法決心，該試劑未來將全面運用於路檢及取締危險駕駛勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。過去判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早 ...

台灣新生報 ・ 7 小時前