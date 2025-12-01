淡水停水3天仍逾萬戶沒水 臉書湧民怨 侯友宜致歉：檢討、追究廠商責任
淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，導致停水，直到昨天下午5時恢復供水。但至今（1日）晨僅8成用戶復水，逾萬戶仍沒水，民眾紛湧至市長侯友宜臉書留怨言。市府說，臨時供水站續供水，並以最快速度調度水車再補水。
侯友宜今天就停水造成民眾困擾致歉，表示已在檢討、責任追究及協調賠償，「廠商一定要負起責任」。
淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。
經台灣自來水公司搶修後，終於昨天下午5時恢復供水，可是卻有許多民眾今天上午仍無水可用，許多民眾在長時間沒水用下，紛紛到侯友宜臉書留言表達不滿。
侯友宜今天上午出席「80萬銀力耀新北幸福城市耶誕盛典」活動時接受媒體聯訪，針對淡水停水的問題表示，造成淡水居民的不便「我深表歉意」，這幾天一直緊盯整個進度，大概有80%以上已經復水。
侯友宜表示，在這一段時間裡面，施工所造成的問題，市府已經特別設立窗口，基本水費也會減免，相關的檢討、責任的追究外，賠償的機制也在協調中，廠商一定要負起責任。目標希望今天能夠百分之百完全復水。
新北市政府表示，針對淡北道路工程施作誤挖自來水管後續補償及究責，自來水公司將依住戶實際停水日數比例折減水費。淡北道路工程團隊今天下午起連續3天，在淡水區公所設立窗口，統一受理民眾陳情案件。市府針對此次事件，依照契約對顧問公司和承商究責開罰。
侯友宜先前在臉書貼文說明，截至今天上午6時，停水區域已有8成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全，緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。
侯友宜貼文表示，停水造成民眾生活諸多不便，市府與區公所應變措施包括臨時供水站會持續供水，並以最快速度調度水車再補水；與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制；承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。
網友對侯友宜說明仍大表不滿，有網友留言說「昨日下午5時送水，今晨7時未見一滴水，吊點滴都沒滴這麼久」「停水整整60幾小時！還奢望大巨蛋嗎！」也有民眾說「此刻外面的雨下的比家中水龍頭還大」。
