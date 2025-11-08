獨/控遭謝宜容霸凌輕生1周年 受害家屬不滿法官輕判

前勞動部勞發署北分署分署長謝宜容，涉嫌職場霸凌，遭控逼死吳姓下屬，引發社會關注，不只被拔官，謝宜容也爆出於任內涉嫌圖利廠商、侵占公物禮品，被檢方依貪污罪起訴，上（10）月18日，新北地院一審判決出爐，判處謝宜容有期徒刑4年6月，褫奪公權3年。本（11）月6日是吳姓受害者過世一周年，家屬也特別帶鮮花和字卡，放在北分署門口悼念。

疑遭謝宜容霸凌輕生的吳姓死者，過世已一年，其家屬在勞發署北分署前，放置鮮花弔唁。（圖／網友提供）

一名網友在網路發文表示「聽同事說、吳家有來放花！只是霸凌事件已經過去一年！如今家屬抗議，也難成氣候！當初謝宜容想把事件壓下來、對外一直宣稱家屬低調，不想被打擾！所以家屬當初沒有即時表明態度！趁著當初新聞熱度！如今只能這樣了！所以吳家人節哀！早日走出傷痛！人死不能復生！」

現場也放著兩張字卡，疑似是吳姓死者家屬無聲的抗議，「法官你知道家屬養一個孩子到成人，要用多少心血嗎？孩子只為了生活，卻被謝宜容這種惡毒的長官逼死，死後還聯合消防局毀屍滅證糟塌死者的大體，這是天理不容的事，而法官卻輕判謝宜容4年半，難服大眾，這是家屬一生傷痛。」

除了鮮花，還有疑似家屬對上月謝宜容一審判決不滿的抗議。（圖／網友提供）

回顧本案，去（2024）年11月4日，勞發署北分署辦公室，友人發現吳姓職員在辦公室輕生，雖然目擊同仁立即打電話報警，但吳男送醫後仍然回天乏術，此事件直至7日，有知情人士在社群網站上爆料，指輕生的吳姓職員遭到職場主管霸凌，甚至主管要求不准救護人員為死者蓋上白布，並要求以輪椅送上救護車，還約談其他同仁試圖封口，才曝光。

謝宜容出庭時，聲淚俱下展現悔意，希望法官輕判。（圖／資料照片）

然而謝宜容被控職場霸凌一案，因法院審理時，認為無法證明有直接因果關係導致員工輕生，因此謝宜容被控過失致死罪的部分，獲不起訴處分。至於涉貪案，謝宜容出庭時還當庭痛哭，強調自己有悔意，且當眾向過世的吳姓工程師及其家屬致歉。更自責沒照顧好部屬，並表示「對不起大家、對不起國家栽培我成為11職等文官，我做了機關首長最壞的榜樣，浪費社會資源跟司法資源，我也對不起年邁母親、公婆，還有丈夫與2個小孩！」願為自己錯誤領導造成的後果負責，懇求法官輕判我的部屬與廠商。最終法官判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

