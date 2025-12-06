《財劃法》覆議案遭否決！卓揆嗆無執行壓力 蔣萬安回應了

即時中心／顏一軒報導

立法院昨（5）日否決行政院所提之《財劃法》覆議案，行政院長卓榮泰表示，對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，政院沒有必須執行的壓力。對此，台北市長蔣萬安今（6）日回應，行政院非常清楚，依照憲法就應該要來執行。





今早9時10分，蔣萬安在台北市教育局長湯志民等人的陪同下，出席木柵國小120週年校慶，並於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，《財劃法》覆議案被否決，卓榮泰說他不會執行，市長怎麼看？對此，蔣萬安表示，「覆議被否決後依照憲法，該怎麼做我想行政院非常清楚，依照憲法就應該要來執行」。

記者問到，2026藍白好像有共識，但現在好像有民眾黨的參選人認為，感受不到國民黨的善意跟禮讓？對此，蔣萬安則說，「接下來我想這都需要政黨之間來協調以及溝通，我相信（各）政黨都有相關的節奏以及步調」。

卓榮泰5日下午2時出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」受訪時說，最近一直以來，國會的一些狀況，審查法案不經討論，逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢，也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

他強調，政院報告會把《財劃法》錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但是國會拒絕了這樣一個程序跟結果。不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，政院沒有必須執行的壓力。





