遭控「惡鄰」不忍了！ 楊宗緯報警提告：相信所有行為都會帶來相應後果

藝人楊宗緯近日遭爆，返台休養期間當上大樓主委，不只放任家人占用公共空間、破壞公物，更傳出家人隨地便溺，遭住戶痛批全家都是惡鄰居，楊宗緯隨後也駁斥報導；昨(20)日又二度發聲，透露已報案提告，表示尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。

針對相關指控，楊宗緯日前轉發國民黨議員蔡淑君的影片駁斥；蔡淑君也透露，接到住戶陳情，表示楊宗緯並非週刊所指，是上一屆委員、保全在這一屆的招標沒得標，而對楊宗緯主委挾怨報復。楊宗緯也貼出住戶替他喊冤的對話擷圖，證明指控並非事實。

昨晚楊宗緯再度發文，並曬出派出所的報案單，上頭寫著「報案人楊宗緯稱其於114年3月9月間遭妨害名譽及洩漏個人資料，故至本分局提告。」他表示，尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道，「我們的生活、情緒、未來，我們自己定義」。最後感謝力挺他的人，喊話「正因為受妳們風骨的影響，才讓我有繼續發光的動力。」

