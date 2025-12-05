黃仁勳首曝「差點倒閉」內幕！沒錢也沒晶片樣本 張忠謀一通電話信了他

財經中心／師瑞德報導

黃仁勳近日接受美國知名播客主Joe Rogan的獨家訪談中坦言，輝達曾因技術失誤差點破產，靠SEGA最後500萬美元延命，靠張忠謀沒驗晶片就量產賭一把。從掃廁所的移民童年，到對抗孤獨、羞辱與質疑，他說：「真正的成功，是在最不被信任時不放棄。」（圖／天下文化提供、南科網友提供、資料照、翻攝畫面、翻攝自翻攝自FB @ NVIDIAX）

輝達執行長黃仁勳近日接受美國知名播客主Joe Rogan的獨家專訪中，首度詳細還原了公司創業初期多次瀕臨破產的驚險時刻。從1995年的技術路線錯誤，到依靠日本SEGA的資金續命，以及台積電創辦人張忠謀的關鍵支持，這些經歷塑造了黃仁勳獨特的領導哲學。

瀕臨破產：承認錯誤換來救命錢

黃仁勳回憶，1995年輝達曾面臨生死存關。當時公司選擇了錯誤的3D繪圖技術路線，與微軟即將推出的Windows 95規格不相容。若堅持下去必死無疑，但若更改路線則資金不足。當時輝達與SEGA有合約在身，黃仁勳不得不飛往日本，向SEGA執行長坦承技術失敗，建議對方另請高明，但同時厚著臉皮請求SEGA執行長不要收回預付款，甚至希望能投資剩下的500萬美元。

「這在當時是不可思議的要求，」黃仁勳說，但SEGA執行長最終答應了。這筆500萬美元讓輝達得以重整旗鼓，開發出RIVA 128晶片，拯救了公司。黃仁勳感性表示，如果SEGA當時保留股份，現在價值恐達上兆美元。

張忠謀的關鍵信任：連晶片都沒測就敢生產

在開發出新晶片後，資金耗盡的輝達面臨量產難題。黃仁勳回憶，他當時打電話給還不是全球霸主的台積電，聯繫上創辦人張忠謀。儘管輝達當時只是一家小公司，且晶片僅通過模擬器測試、尚未有實體驗證，張忠謀仍決定信任並支持生產。黃仁勳說：「即使他不斷試探我有沒有錢（其實沒有），但他還是承擔了風險。」這次合作開啓了輝達與台積電長達30年的夥伴關係，也造就了後來輝達的崛起。

移民之子：在肯塔基州學會堅韌

訪談中也觸及黃仁勳的成長背景。9歲時他被父母送到美國肯塔基州的一所寄宿學校，那裡環境艱困，同學們幾乎都抽菸、帶刀。作爲年紀最小的學生，黃仁勳負責打掃全宿舍的廁所。他表示，這段經歷以及父母爲了追尋美國夢所付出的犧牲，讓他天生帶有「吃苦耐勞的基因」。

黃仁勳總結，外界往往只看到成功的光鮮，卻忘了成功來自「艱難的工作、漫長的痛苦、孤獨與羞辱」。他認為，正是這些不被信任與質疑的時刻，鍛造了今日的輝達。

