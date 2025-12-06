AAA典禮／舒華、林俊傑同框！罕見合體受訪台下暴動 他喊：覺得超榮幸
記者王培驊／台北報導
南韓年度盛事 2025 Asia Artist Awards（AAA） 迎來十週年，今年典禮首次移師台灣舉行，將於本週末在高雄世運主場館盛大登場。卡司名單曝光後話題持續延燒，紅毯與採訪區更聚焦在多組夢幻同框畫面，其中最吸睛的莫過於i-dle台灣成員舒華 與新加坡歌手林俊傑（JJ Lin） 一同接受主持人張員瑛訪問，引發粉絲熱烈討論。
林俊傑談到受邀參與 AAA 時，也難掩興奮與感謝。他表示：「我很開心在這裡。我第一次收到邀請的時候覺得非常榮幸，希望可以留下令人難忘的舞台。我真的要謝謝 AAA，我覺得準備得非常用心。另外，在稍早，林俊傑也和韓國饒舌歌手WOODZ一起合作演出，他則表示「很開心這次能有這樣的舞台一起合作。」
今年 AAA 活動連續兩天在高雄世運舉行，集結韓國、日本、台灣等多國頂尖藝人，將帶來表演、頒獎與粉絲見面等多項亮點。隨著重量級嘉賓陸續抵台，南台灣首度承辦 AAA 的盛況，也讓城市瞬間化身大型追星戰場，周邊飯店、交通與周邊經濟全面升溫。
AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。
