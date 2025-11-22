Google 正在加速其 AI 搜尋體驗的商業化變現腳步，目前已經開始在由 Gemini 模型驅動的「AI Mode」搜尋結果中，測試插入廣告內容。

Google於Gemini驅動的「AI Mode」測試廣告投放，在搜尋結果底部標示「贊助」內容

標示「贊助」，外觀與 AI 生成連結相似

根據觀察到的介面，這些廣告目前出現在 AI Mode 搜尋結果的底部。雖然這些連結被標記為「贊助」 (Sponsored)內容，但在視覺形式上則與聊天機器人所生成的自然連結 (organic links) 極為相似。

而目前使用者似乎無法隱藏這些贊助連結，這與傳統 Google 搜尋允許用戶在捲動過後隱藏贊助結果的使用體驗明顯不同。

Google：已測試數月，目前無全面更新計畫

針對此發現，Google 發言人向媒體澄清，這並非首次嘗試，而是 Google 過去幾個月來持續進行的測試項目之一。

Google 也指出，目前尚無計畫將廣告全面整合至 AI Mode 的更新中，同時現階段系統似乎僅優先展示自然連結。

AI 變現壓力大，競品也紛紛轉向廣告

儘管 Google 輕描淡寫，但分析認為，隨著 AI 模型運作成本高昂，廣告變現似乎是不可避免的趨勢。

報導指出，AI 產業似乎正加速步入體驗「垃圾化」 (Enshittification)的階段，而使用者普遍以「免費」形式使用 AI 服務的情況也可能面臨改變。例如「X」近期宣布將在查詢結果中導入廣告，而OpenAI則傳出正在招募人才，計畫將 ChatGPT 轉為廣告平台。

另一方面，高昂成本運作成本也可能成為 AI 服務運作背後龐大隱憂，以 OpenAI 近期推出的影片生成模型 Sora 為例，每天幾乎需要花費高達 1500 萬美元的運算成本，即便目前能以付費方案回收運作成本，但在絕大多數用戶仍是以免費版本使用為主的情況來看，AI 服務走向以廣告內容支撐運作成本的轉變，顯然是必然方向。

