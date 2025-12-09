動念修修臉／獨家！容貌越來越像生父 名媛爆李珍妮帶女兒評估整形

名媛李珍妮才剛華麗出席服裝秀，卻被名媛圈耳語流傳她去韓國整形，但不甚滿意。（翻攝自李珍妮IG）

帝寶名媛李珍妮（已改名李洢鏵）和富商吳春台育有一女，近日李珍妮舊識向本刊爆料，李珍妮因認為女兒長得越來越像爸爸，便帶著女兒飛到韓國整形，但因工程浩大，她暫時放棄這念頭，改在自己臉上修整，但回來後抱怨鼻子整壞了。

李珍妮因有著高超魅力和驚人手腕，在名媛圈聲名響亮，更與多位大老闆有著極密情事，最為戲劇性的就是孩子的生父鬧雙胞事件。李珍妮原本宣稱女兒生父是聯電榮譽董事長宣明智，後來驗DNA確認生父是開發金前執行副總吳春台，繼而認祖歸宗。

李珍妮過著滋潤生活，稱理想電動車是要價數千萬元的MAYBACH， 顯現出她不同於一般人的價值觀。（翻攝自李珍妮IG）

飛去韓國 乾脆自己整形

雖然女兒跟著爸爸姓吳，但李珍妮不滿生父長年來對她們母女倆不聞不問，還曾受訪親上火線討公道。近日李珍妮驚覺，女兒隨著成長，容貌越來越像生父，據舊識爆料，李珍妮竟因此就帶著女兒飛到韓國，試圖修整女兒臉上較像生父的輪廓。

李珍妮即使年過半百，還是有著浪漫少女心，對於追愛的積極度超乎常人。（翻攝自李珍妮IG）

豈料給醫師評估後，卻發現是個大工程，考量到孩子還小而作罷，但來都來了，李珍妮乾脆給自己動整形手術，但回台後卻向旁人抱怨，認為鼻子整壞了，整得像是個男生，真是白忙一場。

李珍妮曾在專訪中批吳春台不願負責，「他原本還不想付教養費，但法院已判決他需付9成，後來請法院查封對方房產，他才付錢。」直言「女兒很恨他，還發誓這一生要比他更有成就。」只是女兒當年未滿十歲，就面臨爸爸換人、改名換姓的遭遇，讓李珍妮相當心疼，「我會比較容忍女兒的任性，因為會覺得是我造成的。」

去年耶誕節，李珍妮（前左一）在富商王廣德的飯局和名媛發生口角，嗆對方是「做雞的」，衍生官司至今都還在打。（讀者提供）

前進中東 交流當地富豪

李珍妮不僅在意女兒，現年51歲的她還有著遠大夢想。據悉，她透過朋友牽線，有望前進中東和當地的富豪交流，進一步促進經濟發展；且她還有個主播夢，積極向友人喊話，期盼能夠站上主播台。

去年耶誕節，李珍妮出席富商王廣德飯局，和名媛王子苓等人爆發口角衝突，雙方告上法院，從去年耶誕節吵到今年耶誕節還沒完。根據最新案情進展，李珍妮主張傳喚在場的10人，要證明當日沒發生爭執、也沒有出言辱罵，讓被傳去做證的名媛們感到非常苦惱，見她還是動作頻頻，不免竊竊私語，名媛圈才又有關於她的事蹟流傳出來。

李珍妮放眼全球，透過友人牽線，打算前進中東和富商促進經濟發展。（翻攝自GTZ Fashion Group Taiwan粉專）

本刊致電李珍妮，至截稿為止，她都未接電話。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

