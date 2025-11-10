北捷婦惡行又一樁！ 北檢今依故意對兒童犯傷害起訴

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

曾姓婦人9月搭乘北捷時，與網紅「Fumi阿姨」起衝突遭踹倒，之後被起底是名竊盜通緝犯，如今又爆出曾用雨傘攻擊坐在北捷優先席的女童，遭女童爸爸提告，但未到案遭通緝，北檢今(10)日依故意對兒童傷害罪起訴曾婦。

據調查，曾婦在2024年2月搭北捷到民權西路站時，因不滿李姓男子和其未成年女兒坐在優先席不讓座，就拿雨傘敲打女童右腳，導致其受傷，李男因此提告。

但曾婦依舊不到案，因此遭到通緝，北檢今日依成年人故意對兒童犯傷害、兒童及少年福利與權益保障法起訴，並請法院依兒少法規定加重其刑。

