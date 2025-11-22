卓揆指分配款增最多 新北：文字遊戲
行政院20日通過院版《財劃法》修正草案，院長卓榮泰22日表示，新北未來在統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款增加數為六都最高。新北市財政局長陳榮貴批，院版分配、公式的基礎設算數據不明，中央不願清楚給數字，根本在玩文字遊戲。
卓揆昨在新北林口參加交通工程時說，依院版《財劃法》，基本建設需求指標納入土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧就業人口、農林漁牧產值等指標，其中65歲以上及14歲以下人口加權1.2倍計算。新北土地面積遼闊、人口眾多，未來在統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款增加數，為六都之冠。
陳榮貴分析，現行人口指標權重45％，但院版一般人口權重卻調降至18％，新北人口數最多，分配指標對新北不公平，但政院卻宣稱新北增加最多。陳質疑「人均算下來會是多少？中央是否只在玩數字遊戲？希望合理分配，非以政黨顏色劃分。」
陳直言，「主計總處與財政部均有基礎數據，為何不敢公開透明、掀開牌？」中央將菸酒稅納入統籌分配款，看似新增財源，但營業稅100％挹注降為85％，統籌分配稅總規模實際少661億元，一般性補助金額少1080億元，計畫型補助金額由中央估算，是否全給地方且各地方政府相對分配金額也無法得知，政院應本於公平、合理及公開透明原則決策。
卓揆與桃園市長張善政昨也一起出席「富岡鐵道藝術生活節」開幕，兩人互動熱絡。對於政院版《財劃法》，張受訪說，現在有政院版，已往前走了一步，因政院稍早不打算提院版，有版本總比沒有好，但不可能100分，試算金額若能釋出，一起檢討改進《財劃法》缺點，大家才會放心。
對於被指「第一個跳出來支持政院版」，張善政解釋，原話為政院跨出第一步，「從不做到要做」是正面的，最重要的是內容需大家檢討，中央要虛心接受地方意見，一起改善。
