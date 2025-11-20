印度品質獲得信任？亞美尼亞「回應」世仇強化空軍戰力，傳砸30億美元採購蘇愷30戰機

位於高加索山區的亞美尼亞，傳出正準備與印度確認、一筆總價值高達30億美元（約新臺幣937.5億元）的軍購協議，預計採購8至12架「印度製造」的蘇愷30（Su-30MKI）新型戰機。這個軍事採購計畫不僅是為了強化自家空軍戰力，同時也是對鄰近的世仇亞塞拜然，不久前向巴基斯坦採購梟龍戰機（JF-17 Block III）之舉做出回應。

綜合外媒報導，這項採購案預計將從2027年開始交付，最快在2029年完成。在此之前，宿敵亞塞拜然（Azerbaijan）剛剛從巴基斯坦手中，採購40架梟龍戰機，並高調進行測試宣告。

這筆採購案曝光的時間點，正好和巴基斯坦空軍在10月飛抵亞塞拜然，與該國空軍進行聯合演習，以及亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在11月8日的宣告有關。眼見敵人高調展示新式戰機，外加拉攏潛在的外援相助，讓亞美尼亞的焦慮感急速上升。

有趣的是，過往冷戰（Cold War）期間高度倚賴俄羅斯支援的亞美尼亞，雖然對外聲稱、要擺脫傳統依賴莫斯科的政策，讓自家國防戰略能更多元化，但從採購的軍備品項來看，似乎只是繞了一圈、沒有直接向俄羅斯下訂單。事實上，這也不是亞美尼亞第一次向印度採購軍武，先前就曾下訂像是Pinaka多管火箭系統、Swathi反砲兵雷達及ATAGS 155mm榴彈砲。

巴基斯坦、土耳其派出直升機前往亞塞拜然，進行共同聯合軍演。（翻攝自亞塞拜然總統府粉專）

蘇愷30戰機是由俄羅斯蘇霍伊（Sukhoi）集團研發，而亞美尼亞採購的版本，則是印度斯坦航空（HAL）獲得莫斯科授權開發製造的型號，也是新德里空軍自己使用的機型。

這款戰機屬於雙座編制、掛載雙發動機，使用AL-31FP向量推力引擎，其作戰半徑高達3000公里，而且還能透過空中加油輔助，大幅拉長飛行距離。另外一個特點是，除了機身設有一門機砲，其可掛載的飛彈、炸彈種類繁多。

巴基斯坦現役梟龍戰機。（翻攝自巴國空軍粉專）

亞美尼亞預計採購的版本，將配備印度自行研製的Uttam AESA雷達、先進電子戰套件，以及阿斯特拉（Astra MK-1/MK-2）視距外飛彈，使其成為最強大的出口版本之一。

當介紹完新採購的戰機性能，自然也不能忽略其死敵剛剛入手的梟龍戰機，這款由巴基斯坦與中國共同研發、單引擎的輕型戰機，性能特別強調其靈活性與匿蹤特性。技術上整合中國殲20戰機部分核心技術，配備中國製KLJ-7A AESA雷達，以及 PL-15長程飛彈。

特別的是，有鑑於亞塞拜然和土耳其的特殊關係，該國新採購的梟龍戰機內部，還整合土耳其自主研發的航空電子設備，以及兩款由該國設計的空對空飛彈，進一步增強梟龍的空戰能力。

軍事專家認為，雖然印度替亞美尼亞提供加強版的戰機性能，但其世仇亞塞拜然也結合土耳其、中國的技術，讓剛剛入手的新式梟龍戰機，在雷達偵測與電子戰方面取得更多優勢。而原先集中在南亞次大陸的緊張局勢，如今卻因為這兩筆軍購訂單，將緊張情緒引入到高加索山區，讓這片的天空再次瀰漫淡淡地煙硝味。

